Ipatinguense agredido em Córrego Novo morre no HMC

Morreu no Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, Carlos Eduardo de Freitas, de 21 anos, que foi agredido na madrugada de domingo (25) na rua Iraci Pedra, no bairro São Geraldo, em Córrego Novo. A vítima teria invadido uma casa onde ocorreu uma briga com C.C.C., de 26 anos, morador que acabou agredindo o invasor a pauladas.

O Diário do Aço apurou, com a Polícia Militar, que o desentendimento entre Carlos e C.C. teria se iniciado há cerca de um mês. Carlos teria agredido o filho de C.C., fruto de um relacionamento que teve com uma mulher que atualmente é a sogra de Carlos. Por isso, ambos entraram em atrito. A agressão, entretanto, não teve registro policial e os dois homens mantiveram a desavença.

A versão ouvida pelos policiais aponta que, na madrugada de domingo, Carlos invadiu a casa de C.C., o apanhou de surpresa, dormindo, e passou a esganar o desafeto. Para defender o companheiro, G.H.A.R., de 32 anos, desferiu uma paulada no invasor.

Em seguida, o morador atacado armou-se com o pedaço de madeira e desferiu outros golpes contra o invasor, que ficou caído inconsciente no quintal da residência. C.C. aproveitou para fugir em seguida e não foi localizado pela Polícia Militar, que registrou a ocorrência de lesão corporal.

Carlos foi levado para o hospital e quando os policiais chegaram ao local do fato ele já havia sido removido para o hospital, onde ficou internado em estado grave. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois. Carlos era morador do bairro Bethânia, em Ipatinga, segundo informações de conhecidos.

Os policiais militares notificaram a mulher por lesão corporal. Ela assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) se comprometendo a comparecer ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Caratinga, quando for intimada pela Justiça. O companheiro dela não foi localizado pelos policiais que atenderam o caso.