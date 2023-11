INUSITADO: Jovem é preso fumando maconha pelado no dia do seu aniversário de 18 anos, no bairro Salatiel

Um jovem de 18 anos foi preso no dia do seu aniversário. Os policiais o flagraram em um momento íntimo, enquanto estava pelado no terraço da sua casa no bairro Salatiel, na manhã da última sexta-feira (3 ).

O rapaz estava com uma barra de maconha e preparava o fumo quando foi surpreendido pelos policiais.

De acordo com a Polícia Militar, a mãe do jovem permitiu que os militares entrassem na residência. O crime foi considerado tráfico de drogas porque, além da barra de maconha que o rapaz estava em uso, também foram apreendidos 14 pedras de crack, R$ 348 e materiais para tráfico, como rádio de comunicação, balança de precisão e faca e dichavador para preparação de maconha entre as coisas do jovem.

O suspeito tentou dispensar a barra de maconha quando viu os policiais, mas a droga foi recolhida pela guarnição. O jovem foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil, que investiga o caso.

Fonte : O Tempo