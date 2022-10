Inhapim realiza a 3ª edição dos Jogos Recreativos da Melhor Idade

INHAPIM – Na última sexta-feira (7), a prefeitura de Inhapim, através das secretarias de Saúde (Núcleo de Apoio da Saúde da Família da Atenção Primária (ENASF-AP), de Esporte e Lazer, e de Assistência Social, realizou a 3ª edição dos Jogos Recreativos da melhor Idade.

O evento contou com a participação de mais de 100 idosos de seis Estratégias da Saúde da Família (ESF) atendidas no município, sendo três no perímetro urbano (Esperança, Santa Clara e Santa Cruz) e três dos distritos e comunidades rurais (Alegre, Brás e Januário).

Segundo a educadora física do Núcleo de Apoio da Saúde da Família da Atenção Primária (ENASF-AP), Carolina Alves da Silva foram disputadas cinco provas em quatro modalidades diferentes.

RESULTADOS

Os idosos disputaram cinco provas em quatro modalidades diferentes, sendo elas, revezamento 4x50m misto, 50 metros rasos masculino e feminino, arremesso de peso por equipes e chute a gol por equipes. Na disputa do revezamento 4×50 o ESF Santa Clara ficou em 1º lugar, ESF Brás em 2º e ESF Januário em 3º. Nos 50 metros rasos masculino, o idoso mais rápido do município foi o senhor Adilson Vitor Ribeiro da ESF Brás ficando em 1º lugar, seguido do senhor Antônio Amorim da ESF Esperança e, em 3º lugar, Arestino Castilho, da ESF Santa Clara.

Já na prova feminina, a idosa mais rápida foi Maria das Dores, da ESF Januário; em segundo lugar ficou Elza de Abreu, da ESF Santa Cruz; e em 3º, Aparecida Oliveira, da ESF Alegre.

No arremesso de peso por equipes as ESFs que subiram ao pódio foram Esperança, em primeiro, Santa Clara em segundo lugar e Brás, em terceiro.

Por último, na prova do chute a gol por equipes, a disputa foi mais acirrada, com três rodadas para desempate, tendo como 1º lugar, a ESF Alegre, 2º lugar a ESF Esperança e 3º lugar, a ESF Brás.

Na disputa para o troféu melhor equipe, a primeira colocação ficou com a ESF Brás, com quatro medalhas, sendo uma de ouro, uma de prata, e duas de bronze. A segunda colocada foi a ESF Esperança com três medalhas, uma de ouro e duas de prata. A ESF Santa Clara ficou em terceiro lugar com três medalhas, uma de ouro, uma de prata e uma de bronze. A 4ª colocada foi a ESF Alegre e Januário com uma medalha de ouro e um de bronze para cada equipe e, em 5º lugar, ESF Santa Cruz, com uma medalha de prata.

VALORIZAÇÃO DA PESSOA IDOSA

A criação dos jogos nasceu do desejo de valorizar a pessoa idosa e lembrá-la do que ainda é capaz de fazer se ela se propuser realizar, além de promover interação e integração. “A atividade física desempenha papel importante na qualidade de vida estando à frente nas ações e programas desenvolvidos nas Estratégias de Saúde da Família (ESF) como promoção da saúde e prevenção de doenças crônicas permitindo à população longevidade e bem-estar. A realização da terceira edição dos jogos recreativos da melhor idade em Inhapim incentiva a prática de atividade física entre nossos idosos, um benefício indispensável à saúde corporal e mental deles, que desfrutam do privilégio da terceira idade” lembrou o enfermeiro e atual vice-prefeito Sandro Adriano.

Já o prefeito Márcio Elias, o Marcinho, disse que o município de Inhapim é, territorialmente imenso, e conseguir criar uma ponte interativa entre os idosos da zona rural e urbana, aproximando-os por meio do esporte, provoca a sensação de acolhimento e valorização de cada um deles. “O esporte tem essa magia, disseminar valores como cooperação, superação e integração, além de promover a saúde, bem-estar e o prazer de viver. A escolha da data dos jogos é uma homenagem aos nossos idosos pois no dia 1º de outubro, comemora-se o ‘Dia Mundial da Pessoa Idosa’”, disse o prefeito.

As medalhas e troféus foram patrocinados pelo Laboratório de Análises Clínicas Labor Centro, uma parceria entre a iniciativa privada e o município de Inhapim.

Assessoria de Comunicação