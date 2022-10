Regional LCD: Limão e Tubarão farão a final

CARATINGA/SANTA BÁRBARA DO LESTE – O domingo (16) foi de grandes emoções nos jogos de volta da semifinal do Campeonato Regional da Liga Caratinguense de Desportos. Os resultados dos jogos de ida, obrigavam os mandantes a vencerem para se classificarem direto ou pelo menos forçar a disputa nos pênaltis.

Limão virou

O estádio Dr. Maninho recebeu o confronto entre Limoeiro e Piedade. O Limão Doido que perdeu por 1 a 0 em Piedade, foi só pressão desde o começo. Os visitantes se defendiam bem, mas também atacavam com perigo. A pressão deu resultado já que Jadson e André marcaram os gols que o Limão precisava. Por outro lado, o time de Piedade foi muito guerreiro, buscou seu gol, e saiu reclamando da não marcação de um pênalti a seu favor. O jogo ficou tenso, e paralisado por cerca de 17 minutos na etapa complementar. Ao final, o Limoeiro conseguiu seu objetivo diante de um adversário muito forte. Campeão em 2015, comandado pelo técnico Webert Correa, o “Beto”. O Limão está de volta a uma decisão de Regional, em busca do bicampeonato, comandado pelo mesmo treinador.

Santa Bárbara 3×1 Sevale: Um jogaço!

A reportagem do Diário de Caratinga esteve em Santa Bárbara do Leste para cobrir de perto o que prometia ser um ótimo jogo. Torcida e os times não decepcionaram. Desde cedo, às ruas de Santa Bárbara do Leste já estavam tomadas pelo azul e branco de torcedores exibindo orgulhosamente seu amor pelo Tubarão. Em menor número, torcedores do Sevale também pegaram a estrada para apoiar seu time que entrava em campo com a vantagem do empate, já que havia vencido em casa por 1 a 0.

Com a bola rolando, o Tubarão tratou de partir pra cima impulsionado pela enorme e vibrante torcida que fez uma festa com muitos fogos, cantos e fumaça azul e branca. Porém, além de parecer nitidamente ansiosos, o Sevale também levava perigo nos contra ataques. Aos 30 minutos o time de Vargem Alegre abriu o placar com o centroavante Rael que girou sobre a marcação, de bico bateu no ângulo direito do goleiro Gustavo. Assim, a vantagem para o time vermelho e branco ficou ainda maior e o primeiro tempo acabou 1 a. 0 para os visitantes. Agora o Tubarão precisava de dois gols pra levar para os pênaltis, e três para se classificar direto. Parte do banco do time da casa foi reclamar com o árbitro do jogo um suposto pênalti não marcado, e o tempo de acréscimo. Além da irritação sobre a “cera” dos visitantes.

Na volta para a etapa complementar, nenhum dos técnicos fez substituições. Mas, os donos da casa voltaram com uma postura diferente e menos ansiosos. Aos 09 minutos, o artilheiro Eraldo aproveitou uma bola mal rebatida pela defesa vargem alegrense e fez o gol de empate para o Tubarão. Era o que faltava para a torcida enlouquecer e aumentar ainda mais a pressão. O Sevale ainda era o dono da vaga para a final com o placar. Porém, aos 25 minutos, Lucas aproveitou uma bola cruzada na área vermelha e branca, cabeceou forte para fazer o segundo gol do Santa Barbara. Com esse resultado, a decisão seria nos pênaltis. Mas, o time azul e a torcida sentia que dava pra buscar mais um gol. Do outro lado o Sevale sentiu o baque e se desarticulou e pouco produziu ofensivamente. Aos 39, o capitão Edson entrou na área, pegou um rebote da defesa e chutou forte e rasteiro para vencer o goleiro Thiago que nada pode fazer. Era o que o Tubarão precisava para se garantir na decisão e incendiar às arquibancadas do Franciscão. Daí por diante, com valentia, o time de Vargem Alegre buscou o gol para levar para os pênaltis, mas faltou tempo e força. Final, Santa Barbara 3×1 Sevale. O time vice campeão em 2019, garante a oportunidade de tentar o tri.

Santa Bárbara: Gustavo, Luquinha, Serjão, Escala, Edson, Jeisandro, Caetano (Magno), Pikachu (Ítalo), Michelzinho, Eraldo, Thiaguinho (Andrezinho). Técnico: Dedel

Sevale: Thiago, Márcio Gabriel, Renato, Portugal, Lorran, Keven (Thiaguinho), Alan, Emílio, Parrão, Rael, Robertinho (Bidick). Técnico: Gusmão

Arbitragem: Por tudo que aconteceu no jogo de ida em Vargem Alegre, por toda pressão que o jogo prometia, ao longo da semana toda, arbitragem foi um dos temas de maior preocupação para o confronto. Leonardo Satler, auxiliado por Liliane Lopes e Marco Cirino, tendo ainda Juliane como mesária foram os responsáveis para meditarem o duelo. A pressão numa partida desse nível já começa muito antes da bola rolar. Entretanto, o quarteto soube suportar, aplicou a regra, teve critério nos cartões e soube conversar quando necessário. O árbitro acompanhava os lances de perto e marcava com convicção. Uma atuação que mereceu elogio do técnico do Sevale, derrotado.

Próximo domingo (23), seguindo o regulamento, dono da melhor campanha o Santa Barbara faz o primeiro jogo da decisão em casa diante de sua torcida.

Rogério Silva