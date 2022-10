Semifinal: Sevale e Piedade largam na frente

VARGEM ALEGRE/PIEDADE DE CARATINGA – Domingo (9) foi de grandes emoções pela semifinal do Campeonato Regional da Liga Caratinguense de Desportos (LCD). Cumprindo às previsões de dois grandes jogos, o bom público presente nos estádios não saiu decepcionado.

Sevale 1 x 0 Santa Bárbara

Em Vargem Alegre, o Sevale recebeu o Santa Bárbara para um duelo muito esperado. Os donos da casa, que voltaram ao certame depois de 26 anos ausentes, sabiam que precisavam fazer o resultado em casa e levar uma vantagem para o jogo da volta. Do lado azul e branco, a excelente campanha com 100% de aproveitamento deixava a torcida ainda mais confiante. Quando a bola rolou, foi visto o equilíbrio esperado entre dois grandes times. Mais entrosado, o Tubarão chegava com mais perigo. O Sevale contra-atacava e também levava perigo ao gol dos visitantes. Rafael fez o gol vargem-alegrense e a alegria da galera da casa. Os visitantes ameaçaram outras vezes, inclusive acertando a baliza alvirrubra diversas vezes. O Tubarão ainda saiu reclamando muito pedindo pênalti numa jogada que o árbitro Marcial Alves assinalou apenas falta. O que causou revolta do banco e jogadores do Santa Bárbara dizendo que foi dentro da área. Ao final, o placar de 1 a 0 dá a vantagem ao Sevale de jogar pelo empate no próximo domingo (15) no Francisco Maia, em Santa Bárbara do Leste.