Inhapim promoverá o 2º Festival Gastronômico- Comida de Roça

para o 2º Festival Gastronômico de Inhapim, evento realizado pela prefeitura de Inhapim, por meio das secretarias Municipais de Cultura e Turismo, Agricultura, Assistência Social e Departamento de Comunicação. As inscrições vão até o dia 30 de setembro de 2022.

Com o tema “Comida da Roça” o 2° Festival Gastronômico de Inhapim busca a valorização da culinária regional e a criatividade na elaboração dos pratos.

O objetivo do festival é o fortalecimento da identidade gastronômica local, da memória afetiva, olfativa e gustativa da comida de roça, e atrair fluxo turístico para Inhapim.

De acordo com a organização do evento, poderão participar pessoas físicas, associações, entidades beneficentes na categoria I e bares, restaurantes, lanchonetes na categoria II, ambos legalmente instalados no município de Inhapim.

Segundo Astrid Motta, diretora de Cultura e Turismo do município de Inhapim, o Festival Gastronômico é um ótimo atrativo, tanto para os moradores, como para os turistas apreciarem a qualidade e a variedade da gastronomia local. Além disso, o festival promove uma maior integração entre bares, restaurantes e lanchonetes do município.

As inscrições são gratuitas e ficam abertas até o dia 30 de setembro, no Centro Cultural e Museu Histórico Casa do Bentoca, na Rua Professor Elias, 17, Centro de Inhapim, das 08h às 11h, e das 13h às 17h. Confira o edital no site www.inhapim.mg.gov.br/downloads.

O festival acontecerá no dia 08 de outubro de 2022, na Praça Alaíde Quintela Soares, centro de Inhapim.