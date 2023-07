Inhapim promove Torneio de Futsal de Inverno

INHAPIM – A Prefeitura de Inhapim, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer iniciou na noite desta última segunda-feira (10), o Torneio de Futsal de Inverno, que está sendo realizado no Ginásio Poliesportivo “Geraldinho Chaves”.

Os jogos da primeira rodada contaram com a participação no primeiro jogo da equipe dos Federais enfrentando o América Futsal Clube de Caratinga, tendo como resultado o placar de 6 a 2 para a equipe dos Federais de Inhapim.

Já no segundo jogo da noite, a equipe dos Amigos F.C. de Dom Cavati enfrentou a equipe da Borracharia de Manhuaçu, tendo como resultado o placar de 6 a 2 para s equipe manhuaçuense.

Segundo informa o secretário municipal de Esportes e Lazer de Inhapim, Jean José Siqueira ver o retorno dos grandes campeonatos sendo realizados dentro do novo gigantinho é uma alegria imensurável. “Recentemente, ao lado do prefeito Marcinho e do vice-prefeito Sandro da Saúde tivemos a grata satisfação de devolver ao povo de Inhapim um novo “Gigantinho”, que na oportunidade recebeu o nome do saudoso amigo “Geraldinho Chaves”. Hoje, após a realização da reforma e revitalização deste valoroso espaço esportivo, ver o quanto nossa população foi beneficiada juntamente com nossos atletas, podendo utilizar e receber nossos visitantes em um espaço esportivo digno, limpo a altura dos valores do nosso povo, é extremamente gratificante. Valeu prefeito Marcinho! Toda a comunidade esportiva agradece”, disse.

O Torneiro de Inverno de Futsal de Inhapim terá jogos toda semana as segundas e quartas-feiras durante todo o mês de julho e a primeira quinzena de agosto, quando será realizada as fases finais do campeonato.

A cantina do Ginásio Poliesportivo “Geraldinho Chaves” durante todo o Torneio de Inverno de Futsal foi cedida para Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Inhapim, e toda a renda arrecada com a venda dos produtos será destinada à instituição.

Nesta quarta-feira, 12, se enfrentam os times do Cipó x Wolfsburg, e ainda, Gameleira F.C. de Ubaporanga x Kefas de Ipatinga, tendo os jogos iniciados sempre à partir das 20h.

