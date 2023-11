Incêndio na subestação do Hospital de Cataguases assusta pacientes e funcionários

Um incêndio na subestação própria do Hospital de Cataguases ocorrido por volta das 16 horas desta quarta-feira (22), assustou pacientes e funcionários e provocou a evacuação do prédio, por questões de segurança. Ninguém ficou ferido.

O incêndio aconteceu em função de uma sobrecarga no sistema interno de energia elétrica do hospital e ao intenso calor. A subestação é um imóvel que fica ao lado do prédio principal, próximo ao Pronto-Socorro.

Bombeiros e a Defesa Civil foram acionados e controlaram a situação que chamou a atenção de quem passava por ali devido à fumaça.

Pouco depois das 18 horas um gerador móvel da Energisa chegou ao hospital e foi instalado para permitir a religação da energia elétrica para as atividades essenciais da Santa Casa, como luzes, manutenção, aparelhos e equipamentos em breve.

O provedor Ulisses Portela também disse que outro gerador foi contratado pelo próprio Hospital – e está vindo de Juiz de Fora – para suprir a demanda de energia até a solução definitiva do problema na subestação.

TRANSFERÊNCIAS

Com o problema, vários pacientes tiveram que ser transferidos em virtude do incêndio, inclusive para os hospitais de Manhuaçu e de Manhumirim. A operação de transferência foi realizada durante a tarde e noite de ontem.

Equipes do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foram acionadas para a transferência de pacientes da UTI do Hospital para outras unidades hospitalares.

No total, 09 ambulâncias foram empenhadas nessa ocorrência e seis pacientes foram transferidos do local para a Casa de Caridade Leopoldinense, o Hospital São João Batista, de Viçosa, São Vicente de Paulo em Ubá, Padre Júlio Maria, em Manhumirim e para o Hospital César Leite, em Manhuaçu.

Com informações do site Marcelo Lopes e do SAMU