Imóvel que sediará serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes recebe inspeção

Nesta quarta-feira (31) foi realizada inspeção da equipe técnica da Coordenadoria Regional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Vale do Rio Doce (CREDCA-VRD) nas dependências do imóvel que sediará o acolhimento institucional para infantes em situação de risco, em Ipanema.

A CREDCA-VRD é um órgão de assessoramento aos promotores de justiça das comarcas, atuando em questões técnicas da infância e juventude, e, a pedido da 1a promotoria de justiça de Ipanema, realizou visita “in loco” com profissionais da psicologia e pedagogia para indicar as melhorias a serem feitas no imóvel.

Vale lembrar que o acolhimento institucional é uma casa que tem por objetivo acolher crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade no seio de suas famílias (ex.: vítimas de maus tratos, abuso sexual, negligência e omissão graves etc). Não se trata, assim, de medida punitiva ao adolescente infrator.

O acolhimento é temporário e excepcional, de forma que as famílias são trabalhadas, orientadas e fortalecidas para que possam receber as suas crianças novamente em seus lares.

A inspeção faz parte de procedimento do Ministério Público que visa estimular a implantação de política pública voltada para atender às crianças e adolescentes em risco.