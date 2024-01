Ilha do Rio Doce receberá água potável

A Prefeitura de Caratinga está adquirindo, através de dispensa licitação, 2.640 galões de água potável que permitirão atender em torno de quatro meses à comunidade da Ilha do Rio Doce, bem como 150 galões vazios.No ano de 2015, com o rompimento da barragem de Mariana, os rejeitos de minério chegaram até a localidade através da contaminação do Rio Doce. Os moradores ainda reclamam da água poluída e reivindicam às autoridades água com qualidade para o consumo.

A Ilha pertence ao município de Caratinga, mas, está colada no Vale do Aço, a apenas 5 km de Ipatinga. No entanto, a localidade que pertence ao distrito de Cordeiro de Minas está a aproximadamente 93 km de distância da sede do município de Caratinga.

A aquisição se deu em atendimento a ordem judicial definida em sentença. “Vale ressaltar que aquela comunidade é informal e que boa parte das moradias se encontra em área de preservação permanente, nos termos da legislação vigorante. Faz-se marcação ao ofício nº 667/223 do Departamento de Tributação, esclarecendo não haver registro de recebimento de IPTU dos moradores do local”.

Porém, de acordo com a Prefeitura, buscando cumprir a ordem e ainda considerando que o município dispõe de um caminhão pipa “novo e com condições de transportar a água potável para os moradores, após adquirir 960m³ de água e ajustar as condições logísticas de execução, como autorização de utilização do referido veículo, os moradores se organizaram para não receber a água, pois, segundo eles, a Prefeitura Municipal deveria disponibilizar reservatórios de água para todas as residências”.

Em decorrência da situação, foi solicitada a aquisição da água em caráter emergencial, adquirindo-se um galão de água por família, semanalmente, um total de 760 galões por mês, incluindo a aquisição de 150 galões vazios, ou seja, com vasilhames. “Considerando-se os prazos necessários para ajuizamento de liminares na justiça e ainda os prazos de execução de certames para cumprimento continuado da citada decisão, foi solicitada dispensa de licitação, enquanto se discutiria aspectos legais da tramitação de processos licitatórios ou judiciais a respeito”.