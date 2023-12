HORÁRIO DO COMÉRCIO PARA O NATAL EM CARATINGA

Conforme acordado entre as entidades ACIC, CDL e Sindcomércio de Caratinga, foi divulgado o horário para funcionamento do comércio no Natal 2023.

O horário é sugerido e facultativo, iniciando na data de 18/12 (segunda-feira) e encerrando na véspera de Natal dia 24/12 como ocorre em todos os anos.

Recomenda-se ao comerciante que for estender a jornada de trabalho que comunique diretamente a sua contabilidade, para verificar a 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐚çã𝐨 𝐝𝐞 𝐛𝐚𝐧𝐜𝐨 𝐝𝐞 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬, 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚çã𝐨 𝐝𝐞 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐬 decorrente do trabalho no horário especial.