Homicídio no bairro Santa Terezinha

MANHUAÇU – Um homicídio foi registrado na manhã desta quarta-feira no bairro Santa Terezinha, em Manhuaçu. A vítima é um jovem, 20 anos, que foi morto a tiros.

Conforme levantamentos preliminares, populares ouviram estampidos e acionaram a Polícia Militar. Assim que a guarnição chegou ao local, encontrou a vítima caída na rua, já sem vida.

Mais informações a respeito desse crime serão fornecidas no decorrer do dia.