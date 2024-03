Homem que mandou matar o tio em Ribeirão das Neves é preso em Ubaporanga

UBAPORANGA – A Polícia Militar de Ubaporanga prendeu nesse final de semana o homem que mandou assassinar o próprio tio em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. José Caetano da Silva, de 54 anos, era entregador de pães e foi morto com cinco tiros quando saia para trabalhar no bairro Vera Lúcia, em Ribeirão das Neves, no dia 26 de julho de 2023.

O crime teria várias motivações. Em 2011, a vítima teria vendido rotas para a comercialização de pães para o sobrinho. No entanto, a dívida, de valor não revelado, não foi paga. José Caetano também teria colocado a laje da casa à venda. O sobrinho, por sua vez, para ‘contrariar’ o parente, comprou a parte do imóvel usando o nome de uma terceira pessoa. Quando o tio descobriu a armação, quis desfazer o negócio e não deixou o sobrinho morar no terreno.

Insatisfeito com a atitude do tio, o homem e a esposa premeditaram a morte do vendedor de pães e tramaram um plano, acionando o primo da mulher, que recebeu informações sobre a rotina da vítima. O executor Rodrigo de Paula Teodoro foi preso no momento que tentava sair de casa de moto.

Desde a data do crime o casal é considerado foragido. Contudo, nesse sábado (23), a Polícia Militar de Ubaporanga recebeu informações que o sobrinho estaria escondido na casa de parentes no distrito de São Sebastião do Batatal. Ele foi preso e o caso repassado à Polícia Civil.