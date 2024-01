Homem morto com golpes de faca e foice em Manhuaçu

MANHUAÇU – José Célio da Silva Gomes, 47 anos, foi morto na noite de deste domingo (28) na Vila Formosa, em Manhuaçu. Ele recebeu golpes de face e de foice e não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender um dos suspeitos.

O crime aconteceu após uma discussão em um bar, os autores desferiram golpes de faca e foice na vítima, que não resistiu aos ferimentos, sendo constatado o óbito pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Os militares levantaram informações e conseguiram chegar a autoria do crime, sendo um dos autores, de 20 anos localizado e preso em uma obra próxima à igreja de Vila Formosa. O outro envolvido, 40, também foi identificado, mas não tinha sido detido até o final dessa edição. A foice e faca utilizadas no homicídio foram localizadas e apreendidas. “A população pode auxiliar através de denúncias pelo disque denúncia unificado, 181 ou pelo 190”, frisa a PM.