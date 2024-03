Homem denunciado pelo MPMG por estupro de menor em Inhapim é localizado nos EUA, deportado e preso.

A pedido do Ministério Público de Minas Gerais e em decorrência de Difusão Vermelha, foi localizado nos Estados Unidos, deportado ao Brasil, no dia 22 de março, e preso um homem denunciado por estupro de vítima com então 14 anos de idade. O crime, conforme apontado pelo MPMG, foi praticado, em 2014, na Fazenda Dario Cilistrino, zona rural de Inhapim, no Vale do Aço.

O denunciado estava foragido desde 2021, quando houve sua citação no processo penal. Contudo, na ocasião, ele não compareceu nos autos e não constituiu advogado. O pedido de prisão preventiva do homem e inclusão na lista de procurados foi feito pela 2ª Promotoria de Justiça de Inhapim.

O homem, de 51 anos, foi denunciado pelo MPMG por ter constrangido, no período de janeiro a julho de 2014, mediante emprego de grave ameaça, vítima de 14 anos de idade na época dos fatos, a com ele praticar conjunção carnal, o que foi confirmado por meio de corpo de delito. Em depoimento colhido no curso das investigações, a vítima afirmou que o homem, que era seu vizinho, a forçou praticar relação sexual, por diversas vezes, sob ameaça de que “ia matar todos da sua família caso não ficasse com ele”. Conforme a denúncia, os abusos apenas acabaram quando os genitores o flagraram deitado na cama da vítima.

A deportação resultou de ação conjunta entre o MPMG, Ministério da Justiça e Polícia Federal de Minas Gerais (representação da Interpol no Brasil). O acusado foi levado ao Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves.

O processo tramita na 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Inhapim, e o acusado, se condenado, deverá cumprir de nove a 20 anos de reclusão em regime fechado.

“A prisão do denunciado representa uma vitória para a Justiça e no combate à impunidade e aos crimes sexuais”, afirma o promotor de Justiça Jonas Junio Linhares Costa Monteiro.