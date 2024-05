Homem condenado é preso ao descer de ônibus

CARATINGA- Na manhã dessa terça-feira(28), um homem de Bom Jesus do Galho foi preso ao descer num ponto de ônibus perto da empresa DPC, quando deslocava de sua cidade para Caratinga.

A PM local ciente da existência de um mandado de prisão em desfavor do homem de 43 anos acionou as equipes de Caratinga que realizaram a abordagem dele enquanto desembarcava.

O mandado de prisão em desfavor do acusado é em razão de uma condenação por homicídio tentado no ano de 2014, ocasião que a vítima do crime nunca mais se recuperou ficando acamada e tetraplégica vindo a falecer alguns anos depois durante o período da pandemia.