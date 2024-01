Homem assassinado na zona rural de Caputira

CAPUTIRA – Um homicídio foi registrado nesta segunda-feira (29) no córrego Pirapetinga, zona rural de Caputira. Cássio Filipe de Souza Silva, 37 anos, foi morto a tiros. O suspeito, 45, já foi identificado pela Polícia Militar, pois ele já teve atrito com a vítima devido a uma cerca que divide as propriedades.

Uma guarnição da PM foi até o local do crime e encontrou a vítima caída ao solo. Cássio chegou a ser socorrido, porém não resistiu aos ferimentos e veio a falecer.

As equipes policiais levantaram informações que a vítima deslocava sentido ao córrego Pirapetinga em sua motocicleta, momento em que foi abordada pelo autor que também estava de motocicleta e efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, fugindo do local em seguida.

Durante as diligências os militares identificaram a autoria do crime, sendo verificado que vítima e autor possuíam registros de ocorrências de ameaça, atrito verbal, dentre outras, em virtude de um conflito por causa de uma cerca divisória de propriedade rural.

A PM segue em rastreamento para localizar o autor do crime e conta com o apoio da comunidade que pode realizar denúncias através do disque denúncia unificado, 181 ou do 190.