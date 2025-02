Homem assassinado na BR-116, em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Maksuel Alves Costa, 33 anos, vulgo “Tuchica” foi assassinado na tarde dessa terça-feira(25), no KM-549, da BR-116, em Santa Bárbara do Leste. O crime aconteceu exatamente às 12h48, conforme registrado pelas câmeras da EcoRioMinas, que possui uma base no local.

O inspetor Luiz Tarcízio disse que estava fazendo patrulhamento na região, quando deparou com o fato que havia acabado de acontecer. Socorristas da concessionária EcoRioMinas constataram o óbito da vítima e a Polícia Militar foi acionada para ajudar na identificação do autor, “Pelo que vimos na imagem, do lado de fora da pista tinha um motoqueiro parado, e a vítima estava vindo pelo acostamento da via. Ela passou pelo motoqueiro e logo após ele desembarcou da moto e foi atrás da vítima desferindo diversos tiros. Quando a vítima caiu, esse autor ainda aproximou e deu mais tiros em sua cabeça”, contou o inspetor Tarcízio.

Do lado do corpo de Maksuel tinha um facão, mas de acordo com Tarcízio não teve nenhuma relação com crime e talvez fosse uma ferramenta que ele usava no dia a dia.

Ainda de acordo com a PRF, a vítima tinha várias passagens pela polícia por furto. O motociclista fugiu sentido ao município de Santa Bárbara do Leste e não tinha sido identificado e detido até o final desta edição.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e após os trabalhos de praxe, liberou o corpo para a funerária.