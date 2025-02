PF faz maior operação da história contra migração de cidade de Minas

Operação ocorre em Governador Valadares (MG), Espírito Santo e Distrito Federal; grupo é responsável pelo agenciamento de 669 migrantes ilegais aos EUA

A Polícia Federal (PF) cumpre operação contra o contrabando de migrantes para os Estados Unidos em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, na manhã desta quarta-feira (26/2). A operação também ocorre no Espírito Santo e no Distrito Federal e já registrou o sequestro de mais de R$ 40 milhões em bens.

As investigações apontam que o grupo criminoso é liderado por uma família que reside em Governador Valadares. Conforme o órgão, o grupo é responsável pelo agenciamento e envio de 669 migrantes ilegais aos Estados Unidos, que chegavam ao país passando pelo México.

A PF afirma que a organização tinha núcleos especializados na captação de novos migrantes, na compra de passagens aéreas, reservas de hoteis, falsificação de documentos e na criação de contas bancárias em nome de terceiros para o recebimento de valores vindos das vítimas agenciadas.

Segundo a PF, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo juízo da 3ª Vara Federal de Organizações Criminosas de Belo Horizonte, sendo 11 deles em Minas, dois no Espírito Santo e um no DF. Com isso, foram apreendidos passaportes e bloqueadas contas bancárias, em uma apreensão que chega a R$ 43 milhões, em uma ação de 11 medidas cautelares.

Também foram realizadas duas prisões em flagrante na operação, com posse irregular de munição, juntamente com a apreensão de documentos, dinheiro em espécie, joias e veículos.

De acordo com a Polícia Federal, essa é a maior operação de contrabando de migrantes já realizada em Governador Valadares, considerando a quantidade de vítimas identificadas. A PF estima que o número de vítimas da organização criminosa pode chegar a 1.500, somando pessoas menores de idade e adultos, após análise do material apreendido.

Fonte: Estado de Minas