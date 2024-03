Homem assassinado com seis tiros em Fervedouro

FERVEDOURO – Júlio César Copertini Salvador, 37 anos, foi morto em Fervedouro. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (18), no bairro Cidade Nova.

Segundo informações apuradas, Júlio César era pintor e foi morto com seis tiros, sendo três na cabeça, um na área frontal, um na cervical e um na região do tórax.

Ele chegou a ser socorrido com vida por uma ambulância do Hospital Municipal Santa Bárbara, mas morreu poucas horas depois.

A Polícia Militar foi ao local e colheu as primeiras informações. O suspeito de ser o autor dos disparos fugiu em seguida. O irmão do suspeito ajudou na fuga e foi detido em flagrante. Ele responderá como coautor.

A Polícia Civil já iniciou as investigações. A Perícia isolou a área. O principal suspeito segue foragido.

Fonte: Rádio Muriaé