Hercílio Diniz e outras três pessoas sofrem acidente de helicóptero

Um helicóptero caiu na tarde desta quarta-feira (21), em uma área rural no município de Engenheiro Caldas.

Na aeronave estavam, o deputado federal Hercílio Diniz, candidato à reeleição, o vice-prefeito de Governador Valadares, David Barroso, o piloto Fabiano Rufino e o locutor Luciano Viana. O helicóptero era fretado para a campanha.

Os políticos tiveram ferimentos e foram colocados em ambulâncias, transportados para atendimento hospitalar em Governador Valadares. “O Hercílio saiu do helicóptero andando. Os outros foram socorridos pelo SAMU e bombeiros”, informou uma fonte que está no local.

A informação preliminar indica que o helicóptero atingiu uma rede de transmissão de energia e, por isso caiu. Com a queda da aeronave, a vegetação pegou fogo.

Com o risco de cabos energizados na área, a equipe do Corpo de Bombeiros aguarda a avaliação da Cemig, para entrar na área e iniciar o combate ao incêndio na vegetação