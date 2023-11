Grupo Tá no Sangue e a valorização da cultura afro

CARATINGA – Na sexta-feira, dia 17, o grupo da consciência Negra Tá no Sangue, da cidade de Inhapim, teve a oportunidade de levar sua alegria e promover a valorização da cultura afro na Escola Estadual Engenheiro Caldas.

O convite partiu do professor Júlio Alves de Oliveira, que ministra aulas de Ciências e Biologia na instituição. Estiveram presentes cerca de 20 turmas de alunos do período matutino e vespertino.

Imaculada Aparecida da Silva, mais conhecida como Tia Ladinha, é a líder e idealizadora do grupo, que já está há mais de 20 anos na luta e resistência pela valorização da cultura afro. Sua dedicação e comprometimento são admiráveis, assim como os de todo o grupo Tá no Sangue.

Tia Ladinha destaca que um dos principais desafios enfrentados pela militância é a necessidade de que os negros ocupem cada vez mais posições de destaque na sociedade, “sendo protagonistas em seus respectivos ofícios. Isso é crucial para se tornarem modelos e referências para os mais jovens, contribuindo para a diminuição da discriminação e do preconceito em nossa sociedade”.

A valorização da cultura afro e a luta contra o racismo são pautas fundamentais que devem ser abordadas e promovidas de forma contínua. Iniciativas como a do grupo Tá no Sangue são essenciais para conscientizar as pessoas sobre a importância da cultura negra, além de incentivar a igualdade de oportunidades para todos, independentemente de sua origem étnico-racial.

“É inspirador ver o trabalho realizado pelo grupo Tá no Sangue e por sua líder, Tia Ladinha, que estão contribuindo para uma sociedade mais justa, igualitária e livre de preconceitos. Essas ações têm o poder de impactar positivamente a vida de muitas pessoas, fortalecendo a autoestima e a identidade cultural dos afrodescendentes”, destaca o produtor cultural Lyzandro Vinícius Luiz Cardoso.

Grupo Tá no Sangue segue difundindo a cultura negra, herança viva do povo brasileiro