Grupo invade quartel e coloca fogo em viatura da PM em Periquito

De acordo com a polícia, parentes de um homem preso por tráfico de drogas na cidade, são os responsáveis pelo incêndio que atingiu também a rede elétrica da unidade policial

O caso foi registrado na noite dessa quinta-feira (21), na rua Bahia, centro de Periquito, no Vale do Rio Doce.

De acordo com as informações repassadas pela PM, os militares abordavam dois jovens que estavam em atitude suspeita na rua, quando receberam uma informação dando conta de que a viatura da PM que estava no quartel, havia sido incendiada.

A equipe então voltou rapidamente para a unidade policial e com ajuda de um caminhão pipa e de populares, conseguiram conter as chamas.

Durante rastreamento para encontrar os autores do incêndio criminoso, os policiais descobriram que os dois jovens abordados anteriormente estavam envolvidos no ataque ao quartel e que a motivação seria a prisão de um traficante da cidade.

A PM seguiu em diligência e quatro pessoas foram detidas e todos os envolvidos foram identificados.

Com apoio do helicóptero pégasus, os militares trabalham para localizar e prender o restante do bando que atacou o quartel.

Fonte: Diário de Teófilo Otoni