Governo municipal de Santa Bárbara do Leste promove entrega de uniformes e kits escolares

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Entre os dias 27 de fevereiro e 1º de março de 2023, a Prefeitura de Santa Bárbara do Leste promoveu eventos nas escolas para a entrega dos kits de material escolar e uniformes a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara do Leste, desde a Educação infantil até os Anos finais do Ensino Fundamental.

A prefeita Wilma Pereira, a vice-prefeita Beth Lelis e a secretária de Educação Meire Débora visitaram todas as escolas do município, onde reuniram-se com familiares e funcionários para realizarem a entrega dos kits aos estudantes.

Durante os encontros, a prefeita Wilma reafirmou o compromisso de proporcionar a rede de educação estrutura para que possa ser ofertado um ensino de qualidade. Na oportunidade, anunciou que foi colocado em todas as escolas um sistema de monitoramento por câmeras, a fim de oferecer mais segurança a alunos e funcionários, além de contribuir para a preservação do patrimônio público. “Além do investimento em materiais didáticos temos investido na estrutura para oferecermos a cada dia uma educação de qualidade aos nossos alunos”, afirmou a prefeita.

A vice-prefeita Beth Lelis falou sobre a importância da parceria família/escola e da participação da família na vida escolar do aluno.

Emocionada, a secretária Meire Débora lembrou dos investimentos feitos nas estruturas físicas das escolas: “Temos renovado a nossa frota de veículos, no início deste ano adquirimos mais duas vans e temos trabalhado para renovar ainda mais a nossa frota. Estamos em andamento com a reforma e ampliação da Escola Marlon 2 através do Programa Mãos Dadas, além da construção de uma quadra coberta na Escola Marlon dos Reis Lopes 1, e vem mais por aí, pois em breve teremos a quadra da escola Wanderson de Castro Elias totalmente reformada para o uso dos nossos alunos”.

Ao todo foram entregues mais de 900 kits de material escolar a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino. Além da entrega do material escolar, as crianças puderam se divertir com muita música, brincadeiras, a presença da personagem Chase da Patrulha Canina, pipoca, algodão doce e muito mais.

Assessoria de Comunicação