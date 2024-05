Governo define nova data para o ‘Enem dos concursos’; CNU será em 18 de agosto

Avaliações iriam acontecer no dia 5 de maio, mas foram adiadas devido às fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

O Ministério da Gestão divulgou, nesta quinta-feira (23), a nova data para o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), que ficou conhecido como “Enem dos concursos”. As avaliações vão acontecer no dia 18 de agosto, em 228 cidades do país.

Ao todo, mais de 2,1 milhões de pessoas se inscreveram no “Enem dos concursos”. Os candidatos vão concorrer a 6.640 vagas em 21 órgãos do governo federal. Segundo o Ministério da Gestão, um novo cronograma completo será divulgado em breve.

As avaliações iriam acontecer em 5 de maio, mas foram adiadas devido às fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Por isso, todos os 18.757 malotes de prova foram recolhidos em todo o Brasil e enviados para um local seguro.

Ainda segundo o ministério, os malotes foram checados, um a um, por membros da rede de segurança, e foi identificado que não houve qualquer violação. Agora, o órgão vai começar o diálogo institucional para garantir os locais de prova, priorizando a manutenção dos já definidos anteriormente.

No caso do Rio Grande do Sul, haverá um diálogo especial para garantir o acesso das pessoas inscritas no estado. Agora, os candidatos terão de conferir novamente os cartões de prova, para confirmar se o local de prova foi mantido ou alterado.

Um novo cartão de confirmação de inscrição do “Enem dos concursos”, com os detalhes sobre os locais de provas, será divulgado no dia 7 de agosto (veja passo a passo de como acessar).

O documento estará disponível na Área do Candidato, mesma página da Internet em que o candidato fez a inscrição. Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta GOV.BR.

O cartão tem informações como número da inscrição, horários das provas (manhã e tarde) e se a pessoa inscrita terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, por exemplo.

✍️ Como serão as provas

Matutino (2h30 de prova):

nível superior: provas objetivas de conhecimentos gerais (20 questões) + prova discursiva de conhecimentos específicos do bloco.

nível médio: provas objetivas (15 questões) + redação.

Vespertino (3h30 de prova):

nível superior: provas objetivas de conhecimentos específicos (50 questões).

nível médio: provas objetivas (45 questões).

As provas para o nível médio não incluem questões dissertativas, apenas a redação no período matutino.

O tempo mínimo de permanência nos locais de provas em ambos os turnos é de duas horas. Caso termine antes do tempo, aproveite para revisar as questões. Se o candidato sair antes, será eliminado do concurso.

As avaliações são de caráter classificatório e eliminatório e contemplam a 1ª fase da primeira etapa do concurso unificado, que terá validade de 12 meses.

As demais fases são:

perícia médica (avaliação biopsicossocial) para a reserva de vagas das pessoas com deficiência;

procedimento de verificação da condição declarada para as pessoas negras;

e procedimento de verificação documental complementar para indígenas.

Além disso, para alguns cargos, haverá uma segunda etapa, de avaliação de títulos.

📲 Se o candidato quiser levar o documento de identidade de forma digital, deverá acessar o aplicativo no momento da identificação que acontecerá na entrada da sua sala.

Por isso, é importante que já tenha o aplicativo baixado no seu celular. O aplicativo pode ser acessado mesmo sem internet. Teste antes para se certificar que está funcionando corretamente.

👕 De acordo com o ministério, é recomendado usar roupas e sapatos confortáveis no dia da prova, pois serão dois turnos de aplicação e a pessoa ficará sentada por um longo período de tempo.

A Fundação Cesgranrio fornecerá aos candidatos envelopes porta-objetos para a guarda de materiais, bem como do telefone celular, que deverá ficar desligado durante toda prova. E não se esqueça de desativar eventuais alarmes.

Os envelopes deverão ser lacrados e identificados antes de o candidato se dirigir à carteira onde fará as provas. Eles ficarão guardados embaixo da carteira.

Os candidatos só poderão abrir os envelopes com seus pertences e ligar o aparelho celular após finalizarem as provas e estiverem do lado de fora dos locais de aplicação.

🚫 Conforme o edital, o candidato será eliminado se for constatado, durante as provas, o porte ou uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, tais como:

Agendas eletrônicas e(ou) similares;

Gravadores;

Pendrive;

Mp3 player e(ou) similar;

Fones de ouvido;

Chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico;

Relógios de qualquer natureza;

Telefones celulares;

Microcomputadores portáteis e/ou similares.

❓Canal de dúvidas

O Ministério da Gestão possui um canal oficial de atendimento para dúvidas e denúncias sobre o concurso: [email protected]. O endereço do site oficial é gov.br/gestao/concursonacional.

