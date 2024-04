Golpe do IPVA faz vítimas na região

Administração Fazendária alerta para sites falsos de pagamento do tributo

CARATINGA- A Administração Fazendária de Caratinga tem recebido relatos de golpes envolvendo o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e da Taxa de Renovação do Licenciamento Anual de Veículo (TRLAV), sobretudo, utilizando o Pix.

São páginas na internet que imitam o site oficial da Secretaria de Estado de Fazenda e que, para atrair as vítimas, oferecem descontos que chegam a 25% para o pagamento do imposto.

O alerta é feito pelo chefe da Administração Fazendária Sidnei Lopes. Caratinga contabiliza 43.852 veículos com uma estimativa de arrecadação de R$ 39.306.013,95. O balanço do total já arrecadado ainda não está disponível.

De acordo com Sidnei, a aparência dos sites falsos é bem semelhante aos verdadeiros, possuindo, inclusive espaço para preenchimento do RENAVAM do veículo. “Nos últimos 15 dias tivemos mais de 10 casos de fraude com IPVA. O contribuinte entra no Google e digita ‘pagar IPVA’ e aparecem várias opções de site. Geralmente o primeiro site que aparece é falso, costuma dar até desconto pra ela pagar, que é para chamar atenção. Clica, quando abre parece o site do Detran, mas, o endereço não é o site do Detran. Então, de cara, quando a pessoa for pagar o IPVA precisa ter certeza que o site que ela está acessando é da Secretaria de Fazenda ou do Detran. Se não conseguiu detectar, abriu o site falso, tem outra maneira de evitar o golpe, que é quando você vai pagar”.

Sidnei explica que é importante o cidadão conferir no momento do pagamento. Portanto, ao optar por pagar o imposto via PIX, o proprietário de veículo deve observar o nome da instituição emissora: Itaú Unibanco S.A ou Santander (Brasil) S.A. O favorecido Estado de Minas Gerais, CNPJ 18.715.615/0001-60. “Mesmo entrando no site falso, vai fazer o PIX, o banco antes de transferir vai te mostrar para quem o dinheiro está sendo transferido. Se não for o Estado de Minas Gerais que vai receber, geralmente é uma empresa criada para fraude. São usadas 10 dias e logo depois encerram, pois, sabem que estão sendo monitoradas pela Polícia. Na hora de pagar o PIX tem que conferir, tem que constar que vai para o Estado de Minas Gerais, do contrário vai cair para outra empresa e seu IPVA não vai quitar. Você vai ter que pagar novamente, fazer uma ocorrência e entrar na Justiça para ver o que pode ser feito em relação a esse golpe”.

Na dúvida, a recomendação é não utilizar o pagamento pelo PIX e procurar a Administração Fazendária de Caratinga, situada a Rua Antônio Cimini, nº 151 loja A – Rodoviários ou pelo e-mail [email protected]. “Tem como tirar o boleto de pagamento, ao invés de fazer pelo PIX. Se souber identificar, pode pagar pelo PIX, mas, tem que tomar cuidado na hora de pagar. Qualquer dúvida manda pra gente um e-mail, que encaminhamos o site oficial, orientamos. Pode vir aqui que temos o atendimento ao público das 13h às 17h”.

Com o fim da escala de vencimento do IPVA 2024, Sidnei ainda explica que o parcelamento estará disponível, em breve. “Esse ano voltou àquele período anterior à pandemia, que era janeiro, fevereiro e março, em função do final da placa de cada veículo. Com esse retorno, o último vencimento foi dia 22 de março, então, 30 dias após o vencimento, no final do mês já vai estar liberado o parcelamento do IPVA 2024. Entra no site oficial da Fazenda, que é o www.fazenda.mg.gov.br. Vai em IPVA, simula quantas parcelas e o valor e paga. Dos anos anteriores já está disponível”.

Para finalizar, o chefe da AF enfatiza sobre o Programa de Educação Fiscal que é desenvolvido tendo como objetivos “sensibilizar o cidadão para a função socioeconômica do tributo; oferecer aos cidadãos conhecimentos sobre administração pública; incentivar o acompanhamento da aplicação dos recursos públicos e criar condições para uma relação harmoniosa entre o Estado e o cidadão”.

DICAS

-Para acessar o site da Secretaria de Fazenda ou efetuar o pagamento do IPVA, não digite nos buscadores (Google, Yahoo, Bing etc) as palavras-chave, como IPVA – Minas Gerais – Pagamento, por exemplo. Sempre digite o endereço www.fazenda.mg.gov.br;

-Confira se o endereço foi digitado corretamente, pois os golpistas utilizam versões falsas do link utilizando caracteres e sinais que passam despercebidos, como pontos, hifens ou letras duplicadas, por exemplo;

-No site da Secretaria de Fazenda, acesse a área do IPVA pela janela (pop-up) ou no menu à direita;

-Em caso de dúvida, sempre se informe pelos canais oficiais da Secretaria de Fazenda e do Governo de Minas. Evite buscar informações em sites desconhecidos;

-A Secretaria de Fazenda não oferece descontos além do benefício dos 3% para o pagamento do IPVA em cota única. Portanto, se receber alguma oferta de desconto, saiba que é golpe;

-Nunca clique em links recebidos em aplicativos de mensagens, redes sociais ou e-mail. A Secretaria de Fazenda não envia tais mensagens;

-Se receber algum boleto de papel no seu endereço, descarte. A Secretaria de Fazenda não envia cobrança de IPVA pelos correios.

-Antes de efetuar o pagamento via Pix, conferir os dados dos “Favorecidos”, que devem ser: ESTADO DE MINAS GERAIS, documento 18.715.615/0001-60, instituição ITAU UNIBANCO S.A. Confira o exemplo: