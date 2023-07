Futsal de Inhapim é tetracampeão da etapa regional do JEMG

Atletas se preparam para etapa estadual; Caratinga e região competem nas modalidades individuais

DA REDAÇÃO- O JEMG / Jogos Escolares de Minas Gerais – maior evento esportivo-educacional do Estado segue seu cronograma de execução com a realização da última etapa (Estadual) nos dias 1 a 6 de agosto no município de Uberaba.

Nesta fase, nos esportes coletivos (basquete, futsal, handebol e voleibol) participam as equipes campeãs da Etapa Regional, entre elas o município de Inhapim através da Escola Estadual Alberto Azevedo que conquistou o título de campeão no futsal masculino módulo II (15 a 17 anos) entre os dias 3 a 8 de julho em Almenara. Será a única equipe de esporte coletivo pertencente à Superintendência Regional de Ensino de Caratinga que participará da Etapa Estadual.

Também na Estadual serão realizadas as competições de modalidades individuais e Caratinga participará com uma delegação de 22 atletas nas modalidades de Atletismo, Natação e Vôlei de Praia representando a Escola Estadual Princesa Isabel, Escola Estadual Professora Maria Fontes de Santa Luzia, Escola Estadual Deputado Agenor Ludgero Alves, Escola Estadual Sinfrônio Fernandes e Escola Estadual Venceslau José da Silva de Santa Efigênia. Além das escolas de Caratinga e Inhapim, participarão os municípios de Ipaba, Ipanema, Piedade de Caratinga, Santa Barbara do Leste e São João do Oriente.