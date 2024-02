“Fumacê” começa hoje em Caratinga

CARATINGA- O combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, terá um reforço em Caratinga a partir desta quarta-feira (28), com o início da aplicação do fumacê. A ação faz parte do programa de controle de arboviroses da Prefeitura e visa reduzir a incidência dessas doenças no município.

O fumacê será aplicado por dois veículos em dois ciclos diários, sendo na parte da manhã das 5h às 9h e à tarde das 16h às 20h. A orientação é que a população abra portas e janelas durante a passagem do veículo de aplicação do fumacê, para que o inseticida possa atingir os locais onde o mosquito se abriga. Além disso, é importante cobrir alimentos e utensílios de cozinha, bem como proteger animais de estimação.

De acordo com o superintendente de Vigilância em Saúde, José Carlos Damasceno, a aplicação do fumacê acontece nesse momento, pois a utilização deste recurso depende de critérios técnicos e da autorização da Superintendência Regional de Saúde, órgão que disponibiliza o equipamento/veículo e os inseticidas utilizados.

O fumacê combate ao mosquito em sua fase adulta, sendo importante ressaltar que a colaboração da população no combate aos criadouros é fundamental para que a medida tenha eficácia. A eliminação de recipientes que acumulem água parada, como pneus, garrafas e vasos de plantas, é essencial para interromper o ciclo de reprodução do mosquito.

Confira a programação detalhada:

Dia 28/02/2024 – Quarta-feira

Rota 1: Bairro Limoeiro, Morro Caratinga, Bairro Nossa Senhora Aparecida, São José, Bela Vista, Conceição.

Rota 2: Bairro Tãozinho Vilela, Conjunto Habitacional, Bom Pastor, Santa Cruz, Caixa D´Água, Muriaé.

Dia 29/02/2024 – Quinta-feira

Rota 1: Boa Vista, Santa Luzia, Bairro Santo Antônio, Centro, Bairro Salatiel, Bairro Esplanada (1*).

Rota 2: Bairro Anápolis, Bairro Belvedere, Moacir Maria, Morada do Lago I e II, Vila Machado, Niterói.

Dia 01/03/2024 – Sexta-feira

Rota 1: Bairro José Moisés Nacif, Bairro Santa Zita, Bairro Rodoviários, Bairro Rafael José de Lima (Silva Araújo), Monte Verde, Bairro Floresta.

Rota 2: Bairro das Graças, Seminário, Bairro Zacarias, Bairro Esplanada (2*).