Foragido da comarca de Inhapim é preso nos Estados Unidos

Ele era procurado pelo crime de homicídio

DA REDAÇÃO – A Polícia Federal em Minas Gerais, através do Núcleo de Cooperação Internacional, colaborou para a prisão de um foragido internacional nesta sexta-feira (1º), em Atlanta, nos Estados Unidos.

O foragido, atualmente com 38 anos e natural de Itambacuri/MG, possui mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Inhapim pelo crime de homicídio qualificado.

Referido crime foi perpetrado inicialmente utilizando objeto cortante e, após transportar a vítima (homem de 35 anos) no interior do porta-malas do veículo dela, foram efetuados disparos de arma de fogo levando-a a óbito, e logo após a enterrou em uma “cova rasa”.

O foragido teve a Difusão Vermelha da Interpol publicada em 28/2/2024 e foi detido em solo americano pela ICE – U.S. Immigration and Customs Enforcement, que é a autoridade de Imigração dos EUA, por estar em desacordo com as normas migratórias daquele país.

O preso ficará custodiado naquele país aguardando a tramitação do processo de imigração ilegal e a consequente deportação para o Brasil.