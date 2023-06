Fisiculturistas caratinguenses se destacam no Espírito Santo

DA REDAÇÃO- Dois fisiculturistas caratinguenses se destacaram no Campeonato Estadual 2023, realizado em Vitória, no Espírito Santo, no sábado (17). Após muita preparação e dedicação, Auto Rosa e Daniela de Assis celebram os resultados conquistados.

O fisiculturista Auto Rosa classificou-se como Top 1 na categoria Games Clássic, Top 2 Fisiculturismo Clássico e Top 3 Clássic Physique. A fisiculturista Daniela de Assis se destacou como Top 3 na categoria Wellness.

Auto Rosa, que é formado em Educação Física, atuante na área de personal trainer e preparador de atletas já participou de vários campeonatos e conta com o patrocínio da Prefeitura de Caratinga, através do Programa Bolsa Atleta. A personal trainer Daniela estreou nas competições no dia 6 de maio, sendo destaque no Campeonato Estreantes e conquistou agora o tão esperado troféu.