Final de ano violento em Entre Folhas

ENTRE FOLHAS – O final de ano foi violento em Entre Folhas. Em menos de 24 horas, foram registrados dois assassinatos, na mesma rua do bairro Nossa Senhora da Aparecida. Os crimes foram neste sábado (30/12). De acordo com o registro policial, o segundo homicídio teria sido motivado por vingança ao primeiro. Os dois teriam relação com tráfico de drogas.

Primeiro assassinato

O primeiro assassinato foi durante a madrugada. Adriano Vieira de Freitas, de 29 anos, foi atingido por um tiro no peito no momento em que seguia para uma praça, para buscar a bicicleta do irmão.

De acordo com as informações repassadas para a polícia, um adolescente, de 16 anos, na companhia de Uellington Ribeiro da Silva, de 24, teriam participado do crime.

No entanto, o adolescente confessou o crime e disse que agiu sozinho. Ele contou aos militares que estava vigiando o jovem para matá-lo quando tivesse a oportunidade e que isso ocorreu quando o rapaz estava à caminho da pracinha.

Ele ainda disse aos militares que matou Adriano porque tinha sido ameaçado de morte por ele e se antecipou antes de que fosse assassinado.

Questionado pela polícia, Uellington afirmou que não participou do crime e que estava dormindo em casa no momento do crime.

Após os trabalhos da perícia, o corpo de Adriano foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Caratinga. Segundo a PM, ele tinha passagens pela polícia por homicídio, tráfico de drogas, lesão corporal, ameaça e furto.

Segundo assassinato

O segundo assassinato também foi na rua Maria da Luz, onde o primeiro crime foi registrado. A vítima foi o jovem que negou participação no primeiro crime, Uellington Ribeiro da Silva, de 24 anos.

De acordo com informações repassadas para a polícia, a morte teria sido motivada por vingança do crime ocorrido na madrugada, mas como o adolescente estava apreendido por ter confessado o primeiro assassinato, o alvo teria se torna o Uellington, que teria abrigado o adolescente em casa antes do crime.

Segundo a companheira Uellington, ele estava em casa quando dois adolescentes, de 17 anos, e um jovem de 24 anos apareceram armados, com os rostos parcialmente cobertos e atiraram contra ele. Uellington não resistiu aos ferimentos e morreu no local do crime.

Antes do crime, um quarto envolvido teria vigiado a cena do crime. Os quatro envolvidos foram localizados pela polícia e detidos. Os adolescentes já tinham passagens na polícia por lesão corporal com uso de arma de fogo e posse ilegal de arma de fogo.

Na casa onde os adolescentes estavam morando há cerca de 20 dias, os militares encontraram porções de crack e maconha, dinheiro e materiais usados para embalar drogas. A suspeita é de que os dois crimes tenham relação com a disputa pelo tráfico de drogas na região.

Segundo denúncias recebidas pela polícia, a ordem para a execução do segundo assassinato partiu dois homens apontados como os gerentes do tráfico. Eles foram identificados, mas não foram localizados.

