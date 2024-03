Alunos conhecem escritor Professor Eugênio em lançamento de obras

CARATINGA – Os estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual José Augusto Ferreira, o Estadual de Caratinga, puderam conhecer pessoalmente, na tarde da última quinta-feira (29/02), o escritor, professor Eugênio Maria Gomes, autor de diversas obras literárias. “Esse é um momento muito importante para mim. É maravilhoso poder estar com ele assim, bem de pertinho! Eu estou muito feliz porque eu sou fã dele e eu amo ler”, disse, eufórico, o pequeno Bryan Adriano Neputino.

O momento mágico, aconteceu em um cantinho super especial do Estadual: na própria biblioteca que leva o nome do professor. “Eu fico super empolgado porque eu vejo nos olhinhos deles a felicidade em conhecer o autor das obras que eles leem. Muitas vezes eu chego aqui, no Estadual, e eles falam: ‘Ah, eu te conheço, o senhor é o da biblioteca!’ Então, esse é mais um aspecto importante desta festa literária com os alunos do 6º ano”, destacou o professor Eugênio Maria Gomes.

Na ocasião, o professor lançou os décimos volumes de duas séries: a infantil “Maria Contando Histórias”, intitulada “A Pureza dos Pequenos Corações”; e a de crônicas “Sem Data de Validade”. Estes lançamentos – que vêm sendo realizados em diversas escolas públicas – fazem parte das comemorações dos 15 anos de literatura do professor Eugênio. “É com muita alegria que nós recebemos o professor Eugênio. Hoje, para os alunos, esse contato com o escritor é muito importante principalmente porque nossa escola trabalha com afinco estes projetos de leitura e o professor Eugênio é nosso grande parceiro”, acrescentou o diretor escolar, Jean Fellipe Campos.

E se tem fomento à leitura e à escrita, a Academia Caratinguense de Letras não poderia ficar de fora e se fez presente com a participação do presidente José Aylton de Mattos: “Nós temos que valorizar esse momento. Eu considero o professor Eugênio um dos maiores escritores de Caratinga, sem falar que ele é uma pessoa muito solidária e está sempre cumprindo, fielmente, seu papel de incentivo à leitura”.

Ao final do evento, cada uma das crianças ganhou um livro infantil que foi, inclusive, autografado pelo professor. “Eu vou ler e assim que acabar vou contar para o professor o que achei da história. Eu estou até emocionado porque ele autografou o livro pra mim!”, contou, satisfeito, Mikael Batista, aluno do 6º ano.