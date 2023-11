Fazenda Experimental da FUNEC faz doação de hortaliças para duas entidades

CARATINGA – A Fazenda Experimental, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, promoveu, nesta semana, doações hortaliças para duas entidades de Caratinga. A Cantina Áurea, que faz parte do Grupo Espírita Dias da Cruz, e o Recanto dos Idosos Pastor Geraldo Sales, receberam as hortaliças frescas, cultivadas sem agrotóxicos.

As folhas verdes fazem parte do trabalho teórico e prático, desenvolvido na Fazenda Experimental com os estudantes, do Centro Universitário de Caratinga. “A horta é fruto do trabalho produzido com os alunos tanto do curso Técnico em Agropecuária, quanto do curso de Agronomia do UNEC. Além do conhecimento teórico que ministramos em sala de aula, a prática é fundamental para agregar o aprendizado” relata Humberto Bomfim, que é agrônomo e coordenador do curso de agronomia do Centro Universitário de Caratinga.

A proposta é que mais entidades recebam as doações de acordo com o progresso das atividades feitas na fazenda. “Pretendemos doar a outras instituições também para compartilhar os benefícios da Fazenda Experimental com a comunidade. A Fazenda Experimental é uma parceria de cooperação entre a FUNEC e o Ministério da Agricultura. Um dos resultados dessa parceria são as hortaliças que vamos frequentemente doar, ou seja, apresentar um retorno também para a sociedade, ajudando outras instituições. É muito importante, para a instituição, fazer essa ligação entre o ensino, a pesquisa e a extensão envolvendo a comunidade” conclui Joildo Fernandes, superintendente administrativo da Fazenda Experimental da FUNEC.