Faustão é internado e pode ser submetido a um novo transplante

O apresentador Fausto Silva foi internado no hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, nesta segunda-feira (26). Ele deve ser submetido a um novo transplante.

De acordo com informações divulgadas pela Alpha FM, mesma rádio que antecipou a primeira internação do comunicador, Faustão deve receber um novo rim. A coluna entrou em contato com o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde o apresentador está internado, que se pronunciou dizendo que ainda não tem informações sobre o caso, mas que estavam apurando.

Desde setembro do ano passado, Faustão passava por diálise três vezes por semana para realizar a retirada de líquido do corpo. Ainda segundo a rádio, a expectativa é de que Faustão entre na fila de transplantes mais uma vez.

Em agosto, o apresentador realizou um transplante no coração após passar mais de vinte dias internado para tratar uma insuficiência cardíaca. Por conta de seu estado de saúde, o veterano teve prioridade na fila de transplante do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Não é porque eu tenho dinheiro que estou bem. Tudo isso que eu fiz também é feito no SUS, e isso precisa ser valorizado. É importante que todos se informem sobre, e essa será agora a minha missão”, afirmou em entrevista ao Uol, em que agradeceu também à família do doador.

Fonte: O Dia