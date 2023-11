Família de Teófilo que morreu em acidente com 13 veículos é velada na Capela Teófilo Otoni, no Marajoara

Corpos de Diego Ribeiro Tameirão, de 35 anos, Caroline Santos Loiola, de 32, Maria Clara Loiola, de 14, e Vanely Ribeiro, de 61 anos, chegaram à cidade na manhã desta quarta-feira (29). Devido à gravidade dos ferimentos alguns caixões estão parcialmente tampados

DA REDAÇÃO – Começou na manhã desta quarta-feira (29), na capela de Teófilo Otoni, no bairro Marajoara, o velório da família que morreu no acidente com seis mortos na Rodovia Fernão Dias, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Os quatro corpos foram colocados lado a lado para a despedida de parentes e amigos. Diego Tameirão, de 35 anos, e a mãe dele, Vanely Ribeiro, de 61, são naturais da região do Vale do Mucuri. A mulher de Diego, a arquiteta Caroline Santos Loiola, de 32 anos, e a filha dela, Maria Clara Loiola, de 14 anos, viveram por muito tempo na cidade, junto com toda a família.

Devido à gravidade do acidente e às condições dos corpos, alguns caixões ficaram parcialmente fechados. O enterro está previsto para ser realizado às 15h, no Cemitério Municipal João Gabriel da Costa. Antes disso, um cortejo deve percorrer várias ruas de Teófilo Otoni. (Com informações do G1 dos Vales)