Família de jovem assassinada pede apoio da polícia para prisão do suspeito

Segundo o delegado responsável pelo caso, inquérito foi concluído e o autor está com mandado de prisão em aberto

CARATINGA – Na noite desta quarta-feira (16), a família da Carla Tamires do Nascimento Teodoro, se reuniu para pedir justiça. Carla foi assassinada no dia 28 de novembro do ano passado, no bairro Doutor Eduardo, com um tiro na cabeça, sendo que o suspeito é seu marido, o tatuador Marcos Campos Lucas, que se encontra foragido da justiça.

Andrea do Nascimento, mãe da Carla, disse que sua vida não é a mesma desde o acontecido. “Minha vida mudou completamente, não tenho alegria de antes, não consigo dormir direito, acordo várias vezes na noite, tento viver segundos e minutos da minha vida, com a minha cabeça mais ocupada, para não lembrar dela o tempo todo”, disse Andrea.

Andrea pediu a contribuição da Polícia Civil para prender o suspeito de ter matado sua filha. “Foi no dia 28 de novembro de 2020, e até hoje não tem solução, já estive na delegacia buscando informações, quando chego lá me perguntam se eu tenho informações para passar para polícia. Outros casos depois do da minha filha foram solucionados, sei que a polícia está trabalhando no caso, queria pedir à Polícia Civil para me ajudar. Marcos tirou a vida da minha filha e desapareceu, estou vivendo ainda pela graça de Deus, mas tem hora que minha cabeça não fica boa, não consigo dormir direito, tem sempre aquele horário quando estou no trabalho (lágrimas), que ela me ligava para saber como eu estava. A gente quer justiça, a pessoa que faz uma coisa dessas, acaba com a família, toda, perdi meu pai tem um mês, ele infartou, não aguentou a tristeza e a dor. Peço à polícia pelo amor de Deus que me ajude, se o Marcos está escondido está com a proteção da família dele”, disse Andrea.

Inquérito concluído

Segundo o delegado responsável pelo caso, Rodrigo Cavassoni, o inquérito foi concluído desde dezembro e o autor está com mandado de prisão em aberto. Quem souber do paradeiro de Marcos pode entrar em contato com a polícia pelo 181.