Morador de Imbé de Minas tem perfil no Instagram com 379 mil seguidores

IMBÉ DE MINAS – Jeisivam Lucas da Silva, 22 anos, mora em Imbé de Minas, e tem as redes sociais pra lá de badaladas. O jovem tem em seu perfil pessoal no Instagram quase 40 mil seguidores, mas além disso é criador do famoso “Futricas e Fofoca”, em que é seguido por 379 mil pessoas.

Na entrevista para o “Conectados com Marcy Lopes”, Jeisivam explica que o “Futricas e Fofocas” é um perfil de informações e entretenimento especificamente sobre a vida de famosos nacionais. “O objetivo dele claramente é informar as pessoas também, tem sempre lá um pouquinho de fofocas. Eu gosto também de entretenimento, para ser um meio de distração para as pessoas, porque ao mesmo tempo que eu posto notícias pesadas, que trazem impacto na vida das pessoas. Gosto também de postar coisas mais leves. Agora as fofocas, todo mundo gosta e principalmente se for dos famosos”, contou o digital influencer.

O que levou você a criar o Instagram Futricas e Fofocas?

Então eu sempre gostei muito de saber sobre a vida dos famosos. Quando estudava meu sonho mesmo era ser ator, só que eu morava e ainda moro no interior, sempre achei que seria muito difícil para ser ator, já teria que estar desde pequeno na cidade grande, seus pais têm que te colocar no teatro, mas aí esse sonho foi ficando de lado. Depois eu vi a oportunidade de criar a página “Futricas e Fofocas” para falar da vida dos famosos, e aí veio essa oportunidade, e acabei criando a página, e é isso.

Qual é objetivo do Futricas e Fofocas?

Futricas e fofocas é um portal de notícias de informações e entretenimento. O objetivo dele claramente é informar as pessoas também, tem sempre lá um pouquinho de fofocas, e eu gosto também de entretenimento, para ser um meio de distração para as pessoas, porque ao mesmo tempo que eu posto notícias pesadas, que traz um impacto na vida das pessoas, gosto também de postar coisas mais leves, e tirar as pessoas um pouco dessas coisas pesadas. Agora as fofocas, é algo que todo mundo gosta e principalmente se for dos famosos.

Quando e como você começou a entrar na mídia social?

Então, na mídia social entrei desde a época do Orkut, MSN… Mas eu estive na época do Orkut, só que como usuário normal. E aí veio o Facebook, criei páginas. Eu tinha páginas, já tive páginas com tema sertanejo, de humor, enfim. Aí uma amiga minha, a Salete, tinha uma página chamada “As baixinhas são as melhores”, e aí a página era voltada para esse público, e eu vi um potencial muito grande nessa página, e ela acabou me dando esse perfil para eu tomar conta, e aí eu fui crescendo o perfil, fui trabalhando nele, e aí a página atingiu um milhão de seguidores, uma milhão de curtidas que era no Facebook, e a página bombou assim. E aí depois o Facebook foi ficando para trás, veio o Instagram, eu vendi essa página e migrei. Aí no Instagram eu comprei o perfil que um amigo meu estava vendendo, o perfil tinha mais ou menos 50 mil seguidores, e coincidiu bem na época do Big Brother 2018, e aí eu comecei a fazer a cobertura do programa e o perfil foi crescendo, e eu fazia a cobertura completa, postava 24 horas, era um negócio muito doido, quando tinha festa na casa eu ficava até de madrugada assistindo Big Brother. Aconteceu do dia clarear e eu estar lá, na cobertura do BBB, e bombava muito. Cheguei a ganhar 5 mil a 10 mil seguidores por dia, ganhei mais 100 mil seguidores, e aí quando foi em junho eu já estava com 185 mil. E depois acabou virando uma página de fofocas, depois o Instagram foi desativado também, veio outro perrengue, que deu direitos autorais da Globo, comecei do zero, e hoje a gente está aí com 380 mil.

O conteúdo que gera em suas redes sociais é só de celebridades nacionais ou tem algo da nossa região?

Só de celebridades nacionais. Tenho muito contato também agora com os influenciadores aqui da região, mas o foco principal mesmo e só de celebridades nacionais, sobre celebridades… Se tiver mais de um milhão de seguidores eu estou postando.

Qual critério você usa para identificar uma postagem de uma celebridade, e repostar no “Futricas e Fofocas” que dá mais ibope?

Então o critério que eu uso, é se eu julgo aquele conteúdo relevante, se é algo que eu gostaria de ver, se é algo que eu acho que as pessoas vão gostar também, aí eu posto. E também se tiver outra página postando, e também se tiver outra página postando e se tiver dando ibope, aí eu posto também. Mas é claro que não é sempre, pois tenho julgamento que eu mesmo faço, se não vai prejudicar a vida da outra pessoa… Não é porque o outro está postando, que eu vou postar também. Às vezes eu já deixei de postar algo que está rendendo muito, que está muito na mídia, que está sendo muito comentado, mas que eu não posto, porque sei que aquilo vai fazer mal na vida das pessoas. Então eu tenho esse filtro mesmo que eu posto ou o que eu não posto.

Na nossa região tem futricas e fofocas?

Tem, (risos). Tem muito futricas e fofocas, principalmente no Imbé, na minha cidade, tem muita fofoca, muita coisa, porém não dá para postar, porque senão eu apanho na rua. Mas já pensei em criar um perfil para falar da vida dos outros, mas não (risos).

Qual reels que você fez e deu mais visualizações?

Então no meu pessoal, o reels que deu mais visualizações, é um reels que eu fiz meio que desmascarando uma loja. Porque teve uma empresa de joias que fez um marketing, que tinha um quiz de cinco perguntas, que tinha que acertar aquelas perguntas nos stories marcando aquela loja e lembro que isso viralizou muito, deu mais de um milhão de seguidores. Só que as pessoas estavam fazendo aquilo achando que iriam ganhar joias, por ser uma loja de joias, e aí depois eu vi que não, a loja estava dando um e-book de moda pra quem fizesse isso, ou seja, as pessoas ficaram muito revoltadas. E aí eu gravei um reels falando sobre isso, falando que as pessoas estavam compartilhando achando que iriam ganhar joias, e ganhou um e-book de moda. Esse reels deu mais de 300 mil visualizações eu acho, no meu pessoal e no “Futricas” tem vários vídeos com mais de um milhão de visualizações, lá são conteúdos mais virais, viraliza muito mais.

Qual tipo de conteúdo que você posta e dá mais retorno?

No meu pessoal que o que me dá mais retorno são os challenges, que eu faço trocando de roupa, já fiz poucos, foram uns quatro ou cinco vídeos, mas eles bombam muito, as pessoas gostam muito de ver, e eu gosto de fazer também, é algo que eu quero focar mais assim, fazer sempre. E no “Futricas” o que dá mais retorno, o que bomba mais, são as fofocas em geral, infelizmente quando morre alguém, gravidez, quando tem uma famosa grávida, separação, essas coisas…

Qual o foco hoje para gerar um bom conteúdo?

É meio clichê na verdade, a gente ouve muito falar, mas é você mesmo, primeiramente tem que escolher aquilo que você gosta de fazer. Se você gosta de cozinhar ou de maquiagem, ou de moda, tem que pegar o que você gosta e o resultado vem.

Qual foi o evento com mais famosos que você já participou?

Então o evento mais que já participei foi a festa da Camila Moures, minha amiga, tem muito tempo que eu a conheço, foi na festa de 6 milhões eu acho, que ela fez 6 milhões no YouTube, e ela fez uma festa para comemorar. Tinham muitos famosos lá, Gustavo Mioto, tinha Thaynara OG, que inclusive os dois namoravam, mas na época não namoravam, tinha vários youtubers, também tinha o “Diva Depressão”, e tinha o Jerry Smith, o cantor, enfim são tantos famosos que estavam no dia que eu nem lembro mais, teve também uma de 10 milhões dela que foi em São Paulo, tinham vários ex-BBBs do ano, tinha a Paula Amorim, Angélica, tinha muito famoso, tenho foto com todos. Tinha o Hungria também nessa festa, muita gente assim, tirei uma casquinha de todo mundo, tinha Rafa Kalimann na época ela nem sonhava de entrar no Big Brother, nem a conhecia, mas é uma mulher tão impactante, muito bonita, toda chique. Corri e segui a segui no Instagram, fui lá fazer um vídeo e uma foto com ela, nem sonhava que ela entraria no Big Brother e hoje ela me segue. Meu sonho é entrar no Big Brother, todo o ano eu faço a inscrição, apesar que acho que não entraria, porque sou bloqueado pelo Boninho e pelo o Thiago Leifert, pelo o “Futricas”. Não lembro mais o ano, mas teve um erro na prova deles que eu postei no “Futricas”. Pedi para as pessoas para marcarem o Thiago nessa postagem para poder ter uma revisão da prova, e as pessoas marcaram muito o Thiago, aí ele foi e me bloqueou no Futricas, e no pessoal também. E o Boninho bloqueou o “Futricas”, acho que nesse Big Brother agora. Faço inscrição para o Big Brother, u4mas não sei se vou entrar. Se algum dia eu entrar eu vou bem falar, vou perguntar porque eles bloquearam. Se não perguntar isso, acho que meus seguidores vão me matar, porque acho que eles querem que eu entre no Big Brother só pra eu fazer essa pergunta.

PING-PONG

Música: “Impressionando os Anjos”

Alegria: Meus amigos

Ídolo: Minha mãe

Família: Amor

Sonho: Estabilidade financeira