Extensão do UNEC lança cursos que suprem demandas da comunidade e do mercado de trabalho

CARATINGA – O Centro Universitário de Caratinga, mantido pela FUNEC, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, está lançando vários cursos de capacitação que atendem às demandas e necessidades da comunidade e do mercado de trabalho. Inicialmente são 4 cursos promovidos pelas coordenações dos cursos de Odontologia, Nutrição, Administração e Fisioterapia do UNEC.

Um deles já está sendo realizado, o de “Instrumentação Endodôntica”, que foi ministrado pela professora Ana Cláudia de Carvalho, mestre em Endodontia – sob a coordenação do professor Marco Antonio Junqueira – que contou com atividades de aprimoramento do conhecimento dos estudantes e dos profissionais em Instrumentação Rotatória e Reciprocante.

Já os outros três cursos serão realizados nos dias 08 e 09 de dezembro, com vagas limitadas.

Os telefones para mais informações são: (33) 3322-7900, ramais 7956, 7849 ou 7921.

“Este é um novo momento da Extensão. Para o ano que vem, por exemplo, nós pretendemos gerar muito mais oportunidades como essas: ACG’s para os alunos, e formação e especialização para a comunidade. A Extensão do UNEC sempre foi aberta para todos, mas desta vez nós estamos abrindo nossos cursos, trazendo as pessoas para se capacitarem, qualificarem conosco, por meio de cursos rápidos; com professores especialistas, doutores, com gente preparada para oferecer o melhor”, pontou o pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, professor Eugênio Maria Gomes.

“SEGURANÇA ALIMENTAR EM RESTAURANTES E LANCHONETES: TREINAMENTO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS”

Fim do ano chegando e começam as confraternizações. As idas aos restaurantes, bares e lanchonetes, por exemplo, aumentam na cidade. Os serviços de alimentação fazem parte da rotina da população e o trabalho do manipulador de alimentos é fundamental para garantir alimentos seguros e proteger a saúde dos consumidores.

E, cá pra nós, boas práticas de manipulação de alimentos são essenciais até dentro de casa.

Pensando nisto, o setor de Extensão do Centro Universitário de Caratinga está lançando o curso “Segurança alimentar em restaurantes e lanchonetes: Treinamento de manipuladores de alimentos”.

“O curso tem o objetivo de orientar e trazer esclarecimentos sobre os cuidados que os profissionais que atuam na área devem ter e, até, as donas de casa, já que os conhecimentos adquiridos poderão ser aplicados no dia a dia da rotina do lar”, conforme explicou a coordenadora do curso de Nutrição do UNEC, Professora Brunela Laignier, que é quem ministrará o curso.

De acordo com o professor Arthur Ferreira, representante da Extensão do UNEC, o curso será realizado na Unidade I do UNEC, nos dias 08 (de 19h às 22h) e 09 de dezembro (de 08h às 12h).

“MINICURSO EM AURICULOTERAPIA”

Já pensou em cuidar da saúde ou de dores no corpo através da estimulação de pontos específicos da orelha?

E em aprender essa prática, se qualificando, profissionalmente?

Reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como terapia de microssistema para promoção e manutenção da saúde no tratamento de diversas doenças, a auriculoterapia tem sido uma importante aliada da medicina brasileira.

A procura em clínicas de terapias complementares, fisioterapia e médicas por essa técnica é enorme. Por isso, o mercado precisa oferecer mais profissionais capacitados para aplicarem essa prática.

De olho nas carências e necessidades deste mercado, a Extensão do Centro Universitário de Caratinga abriu as vagas para o Minicurso de Auriculoterapia.

“Por ser pouco invasiva e ter a possibilidade de ser trabalhada de forma multiprofissional, a auriculoterapia tem agradado, cada vez mais, os pacientes. Ela ainda pode ser aplicada, juntamente com outros tratamentos, como algo complementar, colaborando para que se tenham bons resultados”, reforça a professora Vanessa Moreira, que ministrará o curso.

O Minicurso de Auriculoterapia vai acontecer na Unidade II do Unec, no dia 09 de dezembro, de 08h às 12h e de 14h às 18h. Ele está sendo promovido pelo curso de Fisioterapia do UNEC, coordenado pelo professor Celso Júnior.

As vagas são limitadas e profissionais da área da Saúde, em geral, podem participar.

“PLANEJAMENTO FINANCEIRO ATRAVÉS DO FLUXO DE CAIXA”

Se você deseja cuidar bem do dinheiro que ganha, fugir dos riscos de endividamento e garantir um futuro tranquilo e confortável, precisa entender qual é a importância da educação financeira para a saúde das suas finanças.

Conhecer a sua ou a realidade financeira da sua empresa é muito importante para não entrar no “vermelho”, para se organizar para guardar uma reserva de dinheiro e, também, para saber se você pode fazer investimentos.

Por isto é tão importante fazer a gestão do fluxo de caixa, olhando para todas as entradas e saídas de dinheiro.

É justamente disso que o Curso “Planejamento Financeiro através do Fluxo de Caixa”, do Centro Universitário de Caratinga, mantido pela FUNEC, vai tratar.

“Além da teoria, o curso contará com a parte prática, onde serão desenvolvidos alguns modelos, cases”, acrescentou o professor Marcel Feliphe da Silva Pereira, que vai ministrar o curso.

De acordo com o coordenador do curso de Administração do UNEC, José Carlos Moreira, esse é um curso de duração de 8h. Ao final dele, os alunos vão receber um certificado.

O curso vai acontecer na Unidade II do UNEC, em dois dias. No dia 08 de dezembro, de 19h às 22h; e no dia 09, de 08h às 12h. As inscrições já estão abertas, como enfatizou o coordenador de Extensão, José Aylton de Mattos.

