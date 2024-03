Exames apontam mais diagnósticos de Chikungunya em Caratinga

CARATINGA- Embora o município tenha mais notificações para casos suspeitos de Dengue, que é quando o cidadão procura o médico indicando sintomas suspeitos e o profissional aponta esta hipótese; os resultados dos exames em laboratório têm revelado mais diagnósticos de Chikungunya.

É o que aponta os dados do Departamento de Epidemiologia e Estatística com o novo relatório do perfil epidemiológico das arboviroses. Ao todo, Caratinga acumula 3.672 casos notificados como suspeitos para Dengue e apenas 377 para Chikungunya. Porém, após receber 95 resultados das amostras coletadas, 51 tiveram como resultado a Chikungunya.

A maioria dos casos suspeitos de arboviroses são de mulheres. Os cinco bairros com mais registros são Santa Cruz (655), Nossa Senhora Aparecida (525), Esperança (483), Limoeiro (315) e Anápolis (288).

Confira os dados completos nos gráficos e na tabela, que integram esta reportagem: