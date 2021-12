CARATINGA – No último dia 11 de dezembro ocorreu no Centro Esportivo Medalha de Ouro o Exame de Faixa da Associação Korion de Desportos, coordenado pelo mestre Marcelo Cardozo, faixa preta 6º DAN Internacional, onde contou com a participação de, aproximadamente, 80 alunos e seus familiares. O evento foi chancelado pela Federação de Tae-kwon-do do Estado de Minas Gerais, entidade que organiza essa modalidade em Minas Gerais.

Segundo a organização, tudo ocorreu perfeitamente com a realização de quebramento de tábuas, defesa pessoal e desenvolvimento de técnicas, “onde os familiares puderam apreciar o que há de melhor nesta modalidade marcial que já figura na cidade de Caratinga desde 1988”.

Segundo mestre Marcelo, no ano de 2022 serão realizadas várias atividades na cidade para os alunos da Associação Korion, que conta como presidente o professor Jobi Ferreira, faixa preta 2º DAN. “Queremos agradecer ao professor Munirzinho pela disponibilidade do espaço, pois o esporte precisa de apoio como este que nos foi proporcionado”, palavras do presidente da Korion. “Agora a Korion encerra suas atividades desse ano desejando a todos um Feliz Natal e um 2022 repleto de conquistas”, finaliza mestre Marcelo Cardozo.