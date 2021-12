Caratinguense conclui mais um desafio no Triathlon

DA REDAÇÃO- No dia 11 de dezembro, o atleta caratinguense Breno Cardoso, participou da última etapa da temporada 2021 do Circuito OFF Road de Triathlon X Terra, em Búzios, Rio de Janeiro.

Breno, representando a equipe RockSport e seus patrocinadores oficiais Frical e Prefeitura de Caratinga, concluiu mais um desafio no Triathlon, finalizando a prova em 3 horas, 13 minutos e 53 segundos, nas respectivas distâncias 1500 metros natação, 36 km Mountain bike e 8km corrida. O atleta conquistou o pódio em 2° lugar, na categoria 25/29 anos.

Além da vitória, Breno conquistou a qualificação para o Mundial de Triathlon no Havaí, sendo que as a vagas foram distribuídas, de acordo com a classificação de cada atleta em sua categoria. “Por ter sido uma prova com vaga classificatória para o mundial, o nível dos atletas foi muito alto, contando com atletas profissionais olímpicos na prova”, destaca.

Breno agradece aos seus patrocinadores e colaboradores no ano de 2021. “Frical, Prefeitura de Caratinga, Bolsa atleta, Farmácia Essenza, TSN suplementos, Guto Fisioterapeuta, Embaixador Joafe. Descansar esse restinho de ano e já engatar novamente os treinos para a nova temporada 2022, que será fantástica se Deus quiser”.