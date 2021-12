Canção escrita por Marilene Godinho ganha nova versão em homenagem ao aniversário da cidade

DA REDAÇÃO- “Gorjeios brincavam dolentes/Rosas faziam jardim/Mil passarinhos cantavam contentes/Então nasceu Inhapim!”

Esses são os primeiros versos de “Inhapim, Inhapim”, canção escrita por Marilene Godinho em 1984 e que se tornou um hino para os inhapinhenses. Para celebrar a chegada dos 83 anos da cidade, nesta sexta-feira (17), o artista Lyzandro Cardoso lançará uma nova versão da música. O clipe conta com recursos da Lei Aldir Blanc.

“Apropriamos esta canção como forma de pertencimento e de fazer uma releitura, algo que realmente muito me engradece. Meu pai Enilson Luiz Cardoso foi um dos pilares culturais da cidade de Inhapim, músico, DJ contribuiu muito para a cultura e o entretenimento da cidade por décadas. Carregar este legado é motivo de muita honra pra mim”, afirma Lyzandro Cardoso.

Conforme Lyzandro, para a produção do clipe, ele contou com uma verdadeira força tarefa de profissionais amigos que abraçaram a causa. “Tive a felicidade de contar com a produção executiva do Projeto Magaly MelloDias. Roney Marcos foi o filmaker, Michel Oliveira ficou responsável pela gravação da canção. Ainda tive o suporte da diretora de cultura de Inhapim, Teresinha Martins”.

O clipe será lançado nesta sexta-feira (17), às 13h, no canal do Youtube “Cultura Na Praça Virtual” (https://www.youtube.com/channel/UCppMOfaAr9DBroZuH1fe53Q) e estará disponível em mais de 33 plataformas digitais.

“É um presente meu para todos Inhapinhenses feito com muito amor e muito carinho. Feliz aniversário Inhapim”, finaliza.

BOX:

Inhapim, Inhapim

Marilene Godinho

Gorjeios brincavam dolentes

Rosas faziam jardim

Mil passarinhos cantavam contentes

Então nasceu Inhapim!

O tempo passou foi crescendo

Este recanto de paz

Terra querida que me viu nascendo,

Quanta ternura me traz!

Inhapim, Inhapim

Tu nasceste cantando também

Inhapim, Inhapim

Tua gente me faz querer bem

Me lembro do tempo tão lindo

Quando eu soltava balão,

Brincava de roda é o mundo sorrindo,

Dentro do meu coração!

Se alguém não tem muita alegria,

Só tem tristeza a sentir,

Conheça está terra e, um dia,

A vida he há de sorrir!

Inhapim, Inhapim

Tu nasceste, cantando também

Inhapim, Inhapim

Tua gente me faz querer bem