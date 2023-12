Ex-funcionário é preso acusado de participação em roubo de malote de empresa

CARATINGA – Na manhã dessa última terça-feira (5) houve o roubo de um malote na avenida Ana Pena de Faria, no bairro Limoeiro. A Polícia Militar fez diligências e prendeu um suspeito, justamente um indivíduo que foi funcionário da empresa alvo do assalto.

De acordo com o tenente Anderson, dois autores, suspostamente, utilizando uma arma de fogo, abordaram uma mulher estava com um malote, com grande valor em dinheiro. A vítima tentou retornar para seu imóvel e não conseguiu, momento em que o malote foi tomado. “Os indivíduos fugiram em uma motocicleta e a polícia levantou diversas informações em contato com a vítima, verificamos câmeras de segurança e percebemos que os autores chegaram bem cedo, estavam esperando a vítima aparecer, parece que conheciam a rotina dela. Através dos vídeos identificamos os autores, mostramos para a vítima que reconheceu um rapaz como seu ex-funcionário”, disse o oficial da Polícia Miliar.

Ainda segundo o tenente Anderson, foi montada uma operação, pois os autores são conhecidos da Polícia Militar, e residem na Portelinha.

Durante deslocamento, os militares encontraram com um dos autores no sentido contrário de viatura. Ele estava numa motocicleta, e foi abordado na noite dessa terça-feira. “Demos buscas nos imóveis que tínhamos conhecimento que eles poderiam residir. Foi identificado outro endereço do segundo autor, que seria no Aparecida, onde foram encontradas algumas coisas utilizadas no crime, inclusive um simulacro, no roubo não utilizaram arma real”, explicou o tenente.

Até o final desta edição, o valor do malote roubado não tinha sido recuperado, já que o segundo autor conseguiu fugir. A moto usada no crime foi encontrada na Portelinha, e tinha algumas adulterações, inclusive na placa, que era de outro veículo. Ela foi apreendida e encaminhada ao pátio credenciado.