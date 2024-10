Ex-boxeador Maguila morre aos 66 anos

Maguila lutou 85 vezes na carreira, com 77 vitórias, e tem entre os títulos um Mundial de Boxe, pela Federação Mundial de Boxe, em 1995, entidade contestada na época.

Das vitórias de Maguila, 68 foram por nocaute.

O sergipano atuou nos pesos pesados por 17 anos como profissional.

Maguila foi diagnosticado há anos com encefalopatia traumática crônica (ETC), que teria sido provocada por sua atuação no boxe.