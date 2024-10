Tiroteio fecha a Avenida Brasil por mais de 2 horas; uma pessoa morreu e outras 5 ficaram feridas

Passageiro de um ônibus que passava pela região foi baleado na cabeça. PM realiza uma operação no Complexo de Israel para prender criminosos que atuam no roubo de carros e cargas.

A Avenida Brasil, uma das principais vias expressas do Rio, foi fechada por cerca de duas horas na manhã desta quinta-feira (24) na altura da Cidade Alta, na Zona Norte, devido a um intenso tiroteio que começou pouco depois das 7h. Uma pessoa que estava em um ônibus e foi baleada na cabeça morreu, e outras cinco ficaram feridas após serem atingidas por disparos.

O tiroteio ocorreu durante uma operação da Polícia Militar no Complexo de Israel, que inclui cinco comunidade sob o domínio de traficantes, para prender criminosos que atuam no roubo de carros e cargas. Segundo a PM, ao chegar às comunidades Cinco Bocas, Pica Pau e Cidade Alta, os agentes enfrentaram forte resistência dos criminosos e chegaram a avaliar interromper a ação.

Por volta das 9h15, a Avenida Brasil já tinha sido liberada com o trânsito intercalando em apenas um sentido liberado por vez, no modelo “Siga e Pare”. Às 9h40, a via já tinha sido completamente liberada nos dois sentidos.

A circulação de ônibus que cruzam a região e de trens da Supervia também foi afetada (veja lista completa de linhas de ônibus com trajeto altetado). Algumas estações ferroviárias foram fechadas e houve redução de saída dos veículos.

Barricadas e valas em comunidades

Para impedir a chegada da PM em localidades do Complexo de Israel, criminosos atearam fogo em vários carros e em barricadas. Com medo dos tiros, muitos motoristas e passageiros buscaram proteção nas muretas da Avenida Brasil.

Segundo a porta-voz da Polícia Militar, Cláudia Moraes, ao iniciar a operação, as tropas policiais se depararam com valas cavadas pelos criminosos para impedir o avanço dos agentes de segurança.

“Há relatos de que criminosos, na tentativa de fugir, saíram atirando. Por isso houve a necessidade de interrupção do fluxo da Avenida Brasil e dos ramais da Supervia”, disse a porta-voz da PM.

Mudança na rota de ônibus e saída dos trens

Segundo a Rio Ônibus, 35 linhas de ônibus municipais tiveram que desviar as rotas por conta da operação.

Nas proximidades da estação de trem Cordovil, o ramal Saracuruna operava apenas no trecho entre Central do Brasil e Penha.

Segundo a Supervia, que administra o sistema ferroviário, os intervalos de saída dos trens serão de 30 minutos em ambos os trechos.

Cinco estações estão fechadas:

Penha Circular;

Brás de Pina;

Cordovil;

Parada de Lucas;

Vigário Geral.

Serviços de saúde e educação interrompidos

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o Centro Municipal de Saúde Iraci Lopes e a Clínica da Família Heitor dos Prazeres suspenderam o funcionamento na manhã desta quinta. Já o CMS José Breves dos Santos suspendeu o início do funcionamento nesta manhã e agora avalia a possibilidade da abertura.

A Secretaria de Estadual de Educação disse que, até o momento, uma escola da rede estadual precisou ser fechada na região. A Secretaria Municipal de Educação não respondeu aos questionamentos.

Veja quais linhas de ônibus foram afetadas

Segundo a Rio Ônibus, as seguintes linhas de ônibus tiveram seu itinerário afetado pelo tiroteio:

386 – Anchieta x Candelária

384 – Pavuna x Passeio

2305 – Jardim América x Castel

665 – Pavuna x Saens Peña

399 – Pavuna x Passeio

342 – Jardim América x Castelo

945 – Pavuna x Terminal Fundão

369 – Bangu x Candelária

2310 – Bangu x Candelária

397 – Terminal Campo Grande x Candelária

388 – Santa Cruz x Candelária

393 - Bangu x Candelária

335 - Cordovil x Tiradentes

665 - Pavuna x Saens Peña

2381 – Pedra de Guaratiba x Castelo

397 - Terminal Campo Grande x Candelária

394 - Vila Kennedy x Tiradentes

936 - Campo Grande x Cidade Universitária

300 – Terminal Sulacap x Candelária

362 - Honório Gurgel x Castelo

378 - Marechal Hermes x Castelo

665 - Pavuna x Saens Peña

906 - Jardim América x Caju

639 - Jardim América x Saens Peña

774 - Madureira x Jardim América

775 - Jardim América x Madureira

905 - Bonsucesso x Irajá

389 – Vila Aliança x Candelária

395 – Coqueiros x Tiradentes

757 – Sepetiba x Coelho Neto

753 – Santa Cruz x Coelho Neto (metrô)

737 – Santíssimo x Cascadura

790 – Campo Grande x Cascadura

926 – Senador Camará x Penha

712 – Cascadura x Irajá

Fonte: G1