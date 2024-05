Estudantes do técnico em agropecuária, da Jairo Grossi, participam de capacitação

CARATINGA – Os estudantes do curso técnico em Agropecuária, do Programa Trilhas de Futuro, da Escola Professor Jairo Grossi – mantida pela Fundação Educacional de Caratinga –, participaram de um evento especial no Auditório, do Centro de Convenções Funec.

“O objetivo foi capacitar os nossos estudantes para duas linhas básicas: uma em relação à agroindústria, em que os produtos de origens animal e vegetal são processados – onde contamos com a participação da Emater. E a outra com um técnico do Sicoob que falou sobre linhas de crédito para cobrir despesas do ciclo produtivo, fazer investimentos ou conseguir recursos para apoiar o seu agronegócio”, explicou o professor Marcos Magalhães.

No primeiro momento, o tema abordado foi “Agroindustrialização de Alimentos”, que diversifica o uso e melhora o aproveitamento de matérias-primas agropecuárias, além de desenvolver técnicas de processamento que permitem a ampliação de seu período de consumo e comercialização com garantia da segurança e qualidade dos produtos. Depois, o assunto foram as “Linhas de Crédito Rural”, como o Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar).

“Nós falamos sobre a história da nossa cooperativa aqui, na região, e sobre esta linha de crédito rural que é o Pronaf (voltado para o fortalecimento da agricultura familiar). O pequeno produtor rural, que desenvolve suas atividades com emprego direto de sua força de trabalho e de sua família, pode ter acesso aos recursos do Pronaf – que é um programa criado pelo Governo Federal, que oferece linhas de crédito específicas para financiar a produção e para a melhoria de infraestrutura”, acrescentou o analista de crédito do Sicoob, Caio Pedra.

Para os estudantes essa foi uma oportunidade de agregar conhecimentos e experiências a formação.

“É muito bom poder estar somando conhecimento ao nosso currículo, ter esse momento de interação com outros estudantes e sair um pouquinho da sala de aula”, disse Jhenifer Martins, estudante.

“Isso é muito interessante profissionalmente, mas auxilia, também, na forma como cuidamos da nossa própria propriedade”, pontuou o aluno Márcio José Silva.