Estrada de acesso ao aeroporto de Ubaporanga recebe operação tapa-buracos

No mês de fevereiro de 2024, o DIÁRIO trouxe reportagem sobre a situação da AMG-4040, estrada que liga Caratinga ao Aeroporto de Ubaporanga, tomada por buracos. A rodovia é estadual, portanto, de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DRE-MG).

Neste mês de março, conforme registrado pela reportagem, a operação tapa-buracos foi realizada no local.