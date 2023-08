“Esquema de alívio de carga” causou apagão na região, afirma Cemig

Em resposta ao Diário de Caratinga, a Cemig informou que parte do sistema elétrico que atende os clientes de Minas Gerais foi afetado, na manhã desta terça-feira (15/8), pelo acionamento automático do Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC) do Sistema Interligado Nacional (SIN), que evita a propagação de desligamentos no SIN.

O desligamento ocorreu aproximadamente às 08h31 e o restabelecimento se iniciou a partir da autorização do ONS, às 08h46. Todos os clientes afetados da área de concessão da Cemig Distribuição em Minas Gerais foram restabelecidos.

O ONS está avaliando as causas dessa ocorrência.

O acionamento causou a interrupção geral no fornecimento de energia em vários estados do país,