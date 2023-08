APAGÃO NACIONAL

Moradores de Caratinga e região relataram falta de energia elétrica

DA REDAÇÃO- Um apagão afetou todas as unidades da federação na manhã desta terça-feira (15), com exceção de Roraima. Caratinga e cidades da região também foram afetadas. Os relatos dos moradores ocorreram por volta de 8h40. Menos de meia hora depois a energia elétrica já havia retornado em algumas localidades.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) confirmou que às 8h31, houve uma ocorrência no sistema que “provocou a separação elétrica das regiões Norte e Nordeste das regiões Sul e Sudeste, com abertura das interligações entre essas regiões”. Houve pelo menos 16 mil MW de interrupção de energia, mas, conforme o NOS, a interrupção no Sul e no Sudeste “foi uma ação controlada para evitar propagação da ocorrência”.

“O Operador, assim que identificou a situação, iniciou ação conjunta com os agentes para restabelecer a energia nas regiões. As causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas”, disse.

CEMIG

Em resposta ao DIÁRIO DE CARATINGA, a Cemig encaminhou a seguinte nota:

“A Cemig informa que parte do sistema elétrico que atende os clientes de Minas Gerais foi afetada, na manhã desta terça-feira (15/8), pelo acionamento automático do Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC) do Sistema Interligado Nacional (SIN), que evita a propagação de desligamentos no SIN.

O desligamento ocorreu aproximadamente às 08h31 e o restabelecimento se iniciou a partir da autorização do ONS, às 08h46. Todos os clientes afetados da área de concessão da Cemig Distribuição em Minas Gerais foram restabelecidos.

O ONS está avaliando as causas dessa ocorrência”.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG) informou, por meio de suas redes sociais, que estava retornando para o Brasil após a ocorrência do apagão. “Estou providenciando o meu retorno imediato do Paraguai ao Brasil, onde acompanhava o presidente Lula na posse do novo presidente paraguaio Santiago Peña”, afirmou o ministro.

Silveira ainda disse que desde as primeiras notícias da interrupção do abastecimento de energia em alguns estados nesta manhã, determinou “o rápido reestabelecimento dos serviços, assim como a devida apuração dos motivos que levaram à queda de energia”.