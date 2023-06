ESPORTE E INCLUSÃO

Atleta autista se destaca no jiu-jitsu em Santa Rita de Minas

DA REDAÇÃO- A XI Copa Caeté de Jiu-jitsu teve a participação do atleta autista Ricardo Borges, 16 anos, de Santa Rita de Minas.

Ricardo iniciou no esporte através das aulas voluntárias cedidas pelos professores Rodrigo Ribeiro e Maria Eduarda Lanes, no Projeto Social Cindra Gold Team. Vendo seus colegas de treino participando de competições, o desejo de competir surgiu no coração de Ricardo, e os seus professores Rodrigo e Duda, embarcaram nesse sonho, montando um treino específico para que o adolescente pudesse participar do evento realizado em Caeté, no dia 25 de junho.

Para que isso acontecesse, a professora Maria Eduarda, entrou em contato com a Liga Brasileira de Jiu-jitsu para que se pudesse planejar a participação do atleta no evento, de forma segura.

Ricardo fez uma luta demonstrativa com o professor e faixa preta Flávio, de Belo Horizonte. O atleta surpreendeu a todos, deu um verdadeiro show de jiu-jitsu, levando o ginásio a loucura, com muita comoção e aplausos de todos.

“Ricardo nos mostrou que não existem limitações para o nosso esporte, que com esforço e dedicação alcançamos nossos objetivos, e trouxe pra casa a medalha de ouro”, destaca a equipe.

Resultado de muitos treinos do atleta e muito esforço, abnegação e planejamento dos professores Rodrigo Ribeiro e Maria Eduarda Lanes.